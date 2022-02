Do Rady ČRo chce devět kandidátů, do Rady ČT víc než 50 uchazečů

Praha - O jedno volné místo v Radě Českého rozhlasu se uchází devět kandidátů, které navrhly společenské organizace. O šest míst v Radě České televize usiluje 54 uchazečů. Údaje dnes zveřejnil volební výbor Poslanecké sněmovny, který má ve své působnosti média. O jménech informoval i web Hospodářských novin a server Mediaguru. Do Rady ČT se uskuteční dvoje volby, protože v jedné z nich budou poslanci obsazovat jedno volné místo za odvolanou radní Hanu Lipovskou. Sněmovna ji odvolala z funkce loni. Jména 16 uchazečů se proto objevují mezi návrhy do obou voleb.

V Radě ČRo se uvolnilo jedno místo poté, co na něj loni v září před sněmovními volbami rezignoval lídr pražské kandidátky SPD Josef Nerušil. Z dokumentu výboru vyplývá, že už se o místo neuchází. Volební výbor zvažoval návrh na jeho odvolání, a to kvůli důvodnému podezření z porušení zákona, střetu zájmů a etické kolize v situaci, kdy radní kandidoval do Sněmovny za politický subjekt, jehož program a zájmy se zavázal hájit. Nerušil však předtím rezignoval.

Mezi kandidáty do rozhlasové rady je například bývalá poslankyně ANO Andrea Brzobohatá, která se uchází i o místo v televizní radě. O místo usiluje bývalý radní Ivan Vodochodský nebo bývalý vedoucí zaměstnanec rozhlasu Oldřich Šesták. O členství v radě se opět uchází činovník někdejšího hnutí Úsvit Jan Zilvar.

Na jedno místo v Radě ČT, které se uvolnilo odvoláním Lipovské, se sešlo 19 uchazečů. Členovi rady, který ho obsadí, skončí mandát 27. května 2026. Lipovskou Sněmovna odvolala loni v září kvůli údajnému porušení zákona o České televizi a ztrátě nezávislosti, o níž tento zákon hovoří. Lipovská kandidovala v říjnových sněmovních volbách za uskupení Volný blok. Pouze tři uchazeči o toto místo, a to historik Michal Stehlík, bývalý radní ČRo Petr Šafařík a bývalý televizní radní Zdeněk Šarapatka, se neucházejí současně i o dalších pět uvolněných míst.

O místo v Radě ČT usiluje například Eliška Kaplický Fuchsová, kterou navrhl Nadační fond Kaplicky Centre. Asociace producentů v audiovizi navrhla novináře a právníka Tomáše Němečka. Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií navrhlo novináře Milana Rokytku. O místo se opět uchází bývalí radní Daniel Váňa nebo JIří Kratochvíl.

Volební výbor uspořádá veřejné slyšení, kde se budou moci kandidáti představit. Výběr zúží tak, aby Sněmovna rozhodovala mezi třemi uchazečů na jedno místo. Sněmovna je bude volit na některé z dalších schůzí.

Rady veřejnoprávního rozhlasu a televize představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů.