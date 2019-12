Do řádné volby povede asociaci krajů Jiří Běhounek

Rychnov nad Kněžnou - Radu Asociace krajů ČR povede od 1. ledna příštího roku do řádné volby předsedy první místopředseda rady hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD). Nahradí dosavadní hejtmanku Karlovarského kraje Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), která čeká dítě a k 31. prosinci skončí. Dnes večer jej tím na jednání v Hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou pověřila rada asociace.

Řadovou místopředsedkyní byla dnes zvolena hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Volba nového předsedy se nekonala. Dvouleté funkční období ve funkci předsedkyně mělo vypršet Mračkové Vildumetzové až v prosinci 2020. Podle Mračkové Vildumetzové by řádná volba mohla být koncem příštího roku.

"Rada asociace krajů se jednomyslně shodla na tom, že do konce funkčního oddělení bude radu zastupovat první místopředseda a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Je nejdéle sloužící hejtman. Myslím si, že to předávám do těch správných rukou. Funkci předsedkyně a hejtmanky budu vykonávat do 31. prosince," řekla ČTK Mráčková Vildumetzová.

Jednání se podle ní zúčastnilo 12 ze 14 hejtmanů. "Nezúčastnil se pouze pan primátor hlavního města Prahy (Zdeněk Hřib/Piráti), který se dopředu omluvil a z důvodu dnešních událostí (v ostravské nemocnici) se v ranních hodinách omluvil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO)," řekla ČTK Mráčková Vildumetzová.

Mračková Vildumetzová již dříve ohlásila kvůli svému těhotenství rezignaci na post hejtmanky, a tím i na post předsedkyně asociace. V čele Karlovarského kraje ji od 1. ledna nahradí Petr Kubis (ANO).

Vildumetzová je předsedkyní rady asociace druhé volební období, jedno je dvouleté. V prosinci 2016 nahradila Michala Haška (ČSSD). Podruhé byla zvolena v prosinci 2018.

"Žádné změny nepředpokládám. Vidím to jako dokončení toho, co se udělalo," řekl ČTK Běhounek. Na podzim by měly být krajské volby.

Rada je vrcholným orgánem Asociace krajů ČR. Jejími členy jsou hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy. Rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedy.

Řadovými místopředsedy jsou také zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), liberecký hejtman Martin Půta (STAN) a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

Asociace vznikla v roce 2001, aby hájila a prosazovala společné zájmy krajů například vůči vládě a státní správě. Vláda se se členy asociace pravidelně setkává a jedná o problémech v regionech.