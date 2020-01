Do rad ČT a ČRo chtějí exministr, exšéf TV Barrandov i hokejista

Praha - Do rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) se hlásí třeba bývalý ministr kultury za ANO Ilja Šmíd, bývalý šéf TV Barrandov a zpravodajství ČT Roman Bradáč, někdejší ředitel České spořitelny Pavel Kysilka, bývalá tenistka Helena Suková i bývalý hokejista a poslanec Jiří Šlégr. Mezi kandidáty je třeba také moderátor Luboš Xaver Veselý navržený spolkem šéfa strany Trikolóra Václava Klause mladšího nebo ekonom Vladimír Pikora.

Fotogalerie

Mandát šesti současných členů televizní rady a dvou členů rozhlasové rady skončí 26. března. Na uvolněná místa se podle seznamu zveřejněného na webu Poslanecké sněmovny hlásí 122 kandidátů, z toho 90 do rady ČT a 32 do rady ČRo. Do televizní rady se hlásí i někdejší nebo současní pracovníci televize. Mezi kandidáty je Bradáč, který kdysi vedl zpravodajství ČT a neúspěšně se ucházel o post generálního ředitele televize. Později byl šéfem soukromé TV Barrandov. Jedním z kandidátů je také redaktor a moderátor ČT Radovan Daněk.

Do rozhlasové rady se hlásí mimo jiné i exministr kultury Šmíd z první Babišovy vlády, který přednáší na Vysoké škole ekonomické a spolupracuje se stanicí ČRo Vltava. Do rady se chce dostat také třeba scenárista a spisovatel Pavel Kosatík, hudebník Felix Slováček nebo bývalý prezident Herecké asociace a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada.

Kandidátem na místo v radě ČT, který má zkušenosti z médií, je také Luboš Xaver Veselý, vlastním jménem Lubomír Veselý. Nedávno byl Veselý v médiích kritizován za to, že nechal v rozhovoru pro ČRo s premiérem Andrejem Babišem (ANO) přílišný prostor premiérovi bez kritických otázek. Veselý pak označil pořad ČT Newsroom, v němž se ho na kritiku rozhovoru ptali, podle serveru iDNES.cz za "nejodpornější bulvár". Veselého internetová televize XTV také podle serveru Deník N uzavřela smlouvu se Správou Pražského hradu na výrobu propagačních materiálů, ale Veselý prohlásil, že v tom nevidí střet zájmů.

Navržený ekonom Pikora zase nedávno na twitteru kritizoval mladé političky z Finska, které vstupují do vysokých funkcí. "V době, kdy mohou dobře otěhotnět, jsou v politice. Kariéra je pro ně přednější. Až budou chtít děti, budou se divit, že je pozdě," napsal. V komentáři pro server Reflex zase kritizoval údajnou promiskuitu bývalého prezidenta Václava Havla.

Do mediálních rad jsou navrženi i lidé z byznysu, třeba předseda dozorčí rady Českých drah, bývalý viceguvernér České národní banky a bývalý generální ředitel České spořitelny Kysilka. Mezi kandidáti jsou i někdejší sportovci, například tenistka a nyní psycholožka Suková nebo bývalý hokejista a poslanec Šlégr, který působí ve vedení hokejového klubu v Litvínově.

Patnáctičlenná Rada České televize a devítičlenná Rada Českého rozhlasu jsou orgány, jejichž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly těchto veřejnoprávních médií. Do jejich působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtů těchto médií.