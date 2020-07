Do řad amerických Zelených baretů poprvé vstoupí žena

Washington - Do řad speciálních sil americké armády známých jako Zelené barety poprvé vstoupí žena, která nedávno dokončila náročný výcvik a úspěšně prošla výběrovým procesem. Připojí se tak k jednomu z malých týmů, do nichž se tito elitní vojáci dělí, a které byly dosud vždy složeny jen z mužů. Podle agentury AP je tento úspěch vyvrcholením celoroční kampaně, jejímž cílem bylo zapojit více žen do bojových pozic v první linii.

Armáda neuvedla identitu ženy, která byla jednou ze tří, jež procházely výcvikovým programem Zelených baretů na základně Fort Bragg v Severní Karolíně. Kurz úspěšně dokončila ve čtvrtek a získala tak zelenou pokrývku hlavy, podle níž tyto jednotky nesou svoje jméno, společně s dalšími 400 dalšími vojáky. Podle nejmenovaných zdrojů z armády je příslušnicí Národní gardy.

Americká armáda nikdy nezveřejňuje jména příslušníků svých speciálních komand ani to, k jaké skupině zvláštních jednotek jsou přiděleni.

Armáda má asi 6700 Zelených baretů, kteří obvykle tvoří 12ti členné týmy. Často jsou nasazováni ve zvláštních bojových či protiteroristických operacích a trénují rovněž vojáky jiných zemí. Řada jich například cvičí příslušníky afghánské armády bojující s povstalci z hnutí Tálibán.

Stát se Zeleným baretem je podle AP nesmírně obtížné. Uchazeči musí procházet náročnými cvičeními v několika fázích. Většina z účastníků kurz nedokončí.