Račice (Litoměřicko ) - Do Račic se po pěti letech vracejí elitní rychlostní kanoisté. Zatímco v roce 2017 hostila Labe aréna mistrovství světa, tentokrát je na programu úvodní díl Světového poháru. Na startu bude více než 500 závodníků ze 49 zemí. Domácí česká výprava posílá do boje jedenáct žen a dvaadvacet mužů, kteří obsadí bezmála čtyři desítky lodí. Nebudou chybět olympijští medailisté z Tokia Josef Dostál a Radek Šlouf, dvojnásobný mistr světa Martin Fuksa nebo vicemistryně světa do 23 let Anežka Paloudová.

"Jsem rád, že naši klíčoví závodníci už jsou zotavení z jarních chřipek a nic je neomezuje v tréninku a závodění. Světové poháry jsou každoročně takové zahřívací mezinárodní soutěže, i když s vysokou konkurencí. Po dlouhém přípravném období týmy prověřují, jakou cestou se vydat k vrcholům sezony, kterými jsou mistrovství světa a Evropy. Porovnání výkonnosti nastíní možnosti v jednotlivých disciplínách, což všechny moc zajímá, i protože do kvalifikace na olympijské hry v Paříži zbývá už jen rok," uvedl na svazovém webu reprezentační trenér Pavel Hottmar.

Čtyřnásobný olympijský medailista Dostál vstoupí do mezinárodní sezony jen se Šloufem na deblkajaku, protože má po jarní chřipce tréninkové manko a necítí se být dostatečně připravený na individuální starty. Místo kilometru, na němž získali olympijský bronz, tentokrát pojedou pětistovku, protože to je trať pro olympijské hry v Paříži. Vedle mezinárodní konkurence se poměří i s druhým silným českým deblkajakem Jakub Špicar, Daniel Havel, který kvůli nemoci zadáka Havla chyběl na domácích nominačních závodech.

Tam nestartoval ani kanoista Martin Fuksa, který je ale už fit a chystá se závodit na pětistovce i kilometru. V této sezoně neusedne do deblkánoe s mladším bratrem Petrem, jenž ovládl domácí nominaci. Díky tomu se poprvé představí ve Světovém poháru v závodech na singlkánoi, protože každá země může na rozdíl od mistrovství světa nasadit dvě lodě. Petr Fuksa pojede rovněž závody na 500 i 1000 metrů.

Do Račic se chystají všichni elitní světoví singlkanoisté. Na kilometru bude závodit všech šest nejlepších aktérů z olympijských her. Fuksa, který byl v Tokiu pátý, se tak znovu utká například s olympijským šampionem Isaquiasem dos Santosem z Brazílie.

Na olympijské pětistovce čtyřkajaků se očekává další souboj Němců a Španělů, kteří obsadili první dvě pozice v Tokiu. Olympijští šampioni Němci museli udělat jednu změnu a specialista na kilometr Jacob Schopf nahradil Ronalda Rauheho, který ukončil kariéru. Španělé nastoupí ve stejném složení jako na OH. Česko pro úvodní Světový pohár nasadí na pětistovce dva čtyřkajaky, přičemž elitní posádka bude ve složení Špicar, Šlouf, Jakub Zavřel, Havel.

Třídenní akce začne v pátek rozjížďkami a semifinále. Hlavní, dvouhodinový finálový blok začne v sobotu i v neděli v 11 hodin. Světový pohár pak v neděli odpoledne uzavřou závody na 5000 metrů.