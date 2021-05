Do půlnoci mají ČR opustit vyhoštění zaměstnanci ruské ambasády

Diplomaté a zaměstnanci ruského velvyslanectví vyhoštění z Česka kvůli kauze Vrbětice nastupují 29. května 2021 na Letišti Václava Havla v Praze do leteckého speciálu, který pro ně přiletěl z Moskvy.

Praha - Česko mají do dnešní půlnoci opustit pracovníci ruského velvyslanectví, které vyhostilo v souvislosti s kauzou výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová ČTK v neděli řekla, že výjezdní příkaz dostalo 123 ruských občanů. Třicet z nich má diplomatický pas a zbytek služební. Část z nich odletěla v sobotu, pro další skupinu přiletí letadlo dnes odpoledne. Někteří odjíždí z ČR auty.

Po konci května může podle Davidové zůstat na ruském velvyslanectví v Česku sedm diplomatů a 25 administrativně-technických pracovníků.

V diplomatickou roztržku ČR a Ruska vyústila zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů ve vrbětických muničních skladech v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko kvůli tomu v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva na to zareagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců české ambasády v ruské metropoli. Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků. Rusko dostalo na jejich stažení čas do konce května.

Co se týče českého zastoupení v Rusku, do konce května tam výpověď obdrží 79 místních sil na velvyslanectví v Moskvě, v Českém domě a v Českém centru Moskva. K 21. květnu už dostalo výpověď 71 zaměstnanců. Česko také dostalo z řady zemí nabídku pomoci v souvislosti s chodem ambasády, o celé věci se dále jedná.