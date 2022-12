Do prezidentských voleb může jít i Diviš, soud naopak vyškrtl Rohanovou

Praha - Prezidentských voleb se zúčastní i Karel Diviš, naopak Denisa Rohanová se o hlasy voličů ucházet nemůže. Rozhodl o tom dnes Nejvyšší správní soud (NSS), který zrušil příslušná rozhodnutí ministerstva vnitra. Soudci zároveň nevyhověli stížnosti Karla Janečka, který se tak do voleb zapojit nemůže. Rohanová i Janeček avizovali, že se obrátí na Ústavní soud. Nejvyšší správní soud dnes konstatoval, že by zákonodárci měli uvažovat o změně volebního zákona.

Diviše původně ministerstvo nezaregistrovalo k volbám kvůli nedostatku podpisů, Rohanovou, podpořenou členy bývalé Poslanecké sněmovny, do voleb pustilo. V obou případech vnitro podle soudu chybovalo. Divišovi mylně neuznalo některé podpisy, kandidátní listinu Rohanové nemělo vůbec brát v potaz.

Ministerstvo na twitteru uvedlo, že se s rozhodnutími musí nejprve seznámit. Rozhodnutí však respektuje a v budoucí praxi stanovisko soudu zohlední.

U Rohanové problém spočíval v tom, že ji podpořili výhradně členové bývalé Sněmovny, a to ještě v roce 2021, před vyhlášením nadcházejících prezidentských voleb. Zákon sice takový postup výslovně nezapovídá, přesto však podle soudu není možný. "Shodli jsme se na tom, že nelze podávat kandidátní listiny dříve, než je konkrétní volba prezidenta republiky řádně vyhlášena předsedou Senátu," řekl soudce Tomáš Langášek. Končící poslanci či senátoři podle něj nemohou natáhnout svůj politický vliv daleko za konec svého mandátu.

Janečkovi soud sice uznal několik stovek podpisů, které vnitro původně nezapočítalo, ani tak se ale nedostal přes hranici 50.000 občanských podpisů vyžadovaných pro kandidaturu na Hrad. Soudu se v kontrolním vzorku podařilo dohledat a ztotožnit 523 původně vnitrem neuznaných petentů. Chybělo jen 19 dalších k tomu, aby se Janeček po složitém přepočtu dostal přes hranici 50.000 uznaných podporovatelů. Výsledná chybovost v kontrolních vzorcích promítnutá do celé petice nakonec vedla soud k závěru, že kandidaturu Janečka platně podpořilo 49.920 občanů.

V Janečkových petičních arších bylo podle soudce Iva Pospíšila na první pohled mnoho smyšlených údajů, údajů o neexistujících osobách, žijících na neexistujících adresách. Objevily se také desítky petičních archů, na kterých nešlo ztotožnit ani jednoho člověka.

Janeček i Rohanová s rozhodnutím NSS nesouhlasí a avizovali, že se obrátí na Ústavní soud. Podle jeho mluvčí Kamily Abbasi je v jejich zájmu, aby ústavní stížnost doručili soudu co nejdříve a požádali o přednostní projednání. "Od pléna Ústavního soudu lze očekávat, že z důvodu naléhavosti rozhodne o návrhu mimo pořadí. Při otálení kandidáta nebo delším rozhodování pléna by - s ohledem na čas nutný pro přípravu voleb - postrádal přezkum Ústavním soudem smysl," sdělila ČTK.

U Diviše uznání 34 nesprávně vyřazených podpisů vedlo ke změně původního rozhodnutí vnitra. Těsně přesáhl hranici 50.000 podpisů. Soud poukázal na elementární chyby ministerstva, zpravidla způsobené nesprávným automatickým rozpoznáváním textu, které prováděl počítačový program. "Toto pochybení pak zcela nepochopitelně neopravil při manuální kontrole ani operátor," řekl soudce Radan Malík.

Podle soudce Ivo Pospíšila soud zjistil při svém přezkumu řadu problémů, deficitů právní úpravy a "neblahých skutečností". Systém shromažďování 50.000 podpisů občanů a jejich ověřování je podle vyjádření soudců v podstatě neudržitelný a je čas uvažovat o jeho změně.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) by se měly nejasnosti spojené s přímou volbou prezidenta vyřešit. Úpravu sběru podpisů občanů pro kandidáty na prezidenta je třeba změnit i podle politologů, které oslovila ČTK. Podle Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha se o nutnosti zpřesnění hovoří už deset let let. Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy míní, že cestou je zapojení digitálních technologií nebo například průběžné schvalování podpisů ministerstvem vnitra.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už na konci listopadu avizoval, že se kvůli změnám v zákoně o volbě prezidenta bude chtít po volbách sejít se svými podřízenými.

Správní soud obdržel k registračnímu procesu pro prezidentskou volbu 13 podnětů, dneškem jsou už všechny vyřízené. Do voleb může jít devět kandidátů, ve středu odpoledne jim státní volební komise vylosuje volební čísla.