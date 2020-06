Do prestižního indexu londýnské burzy FTSE 100 přibyl Avast

Londýn - Do prestižního indexu londýnské akciové burzy FTSE 100 dnes přibyl se třemi dalšími firmami český výrobce antivirových programů Avast. Čtvrtletní aktualizaci složení indexu po ukončení obchodování oznámil jeho provozovatel FTSE Russell. Avast je první českou firmou v indexu FTSE 100. A je to vůbec poprvé, co v něm figuruje společnost se sídlem v jednom z bývalých evropských sovětských satelitů, připomněl server Patria. Většina společností v indexu má sídlo v Británii nebo Irsku.

Stovku firem s největší tržní hodnotou, které se obchodují na londýnské burze, naopak kvůli problémům způsobeným pandemií opustily aerolinky easyJet, největší britský dodavatel energie Centrica, britská strojírenská společnost Meggitt či provozovatel výletních plaveb Carnival.

Vedle Avastu v něm přibyly sázková firma GVC Holding, dále společnost Kingfisher, která je největším maloobchodním prodejcem potřeb pro kutily v Evropě, a firma Homeserve, jež se zabývá opravami v domácnostech a jejich pojištěním.

Avast založili v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš, firma je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. V roce 2016 Avast koupil konkurenční českou antivirovou firmu AVG. Avast je podle tržeb druhou největší antivirovou firmou na světě za společností Symantec. Produkty Avastu využívá přes 435 milionů uživatelů, z velké části bezplatně.

Avast vstoupil na londýnskou akciovou burzu LSE v květnu 2018. Jednalo se o jednu z největších primárních emisí akcií technologické firmy na londýnské burze vůbec. Nabídková cena ohodnotila celý podnik na zhruba 2,4 miliardy liber (71,7 miliardy Kč). Společnost plánovala primární nabídku už v roce 2012 ve Spojených státech, ale kvůli podmínkám na trhu od plánu ustoupila. S akciemi firmy se obchoduje také na pražské burze.