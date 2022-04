Do Přerova se sjelo na sto veteránů, sezonu otevřeli jízdou na hrad Helfštýn

Přerov - Burácení motorů a pestrobarevná přehlídka naleštěných karoserií doprovázely dnes v Přerově hromadný start více než stovky majitelů veteránů, kteří cestou na hrad Helfštýn otevřeli svou letošní sezonu. Pozdravit je mohli například lidé z Beňova, Radkovy Lhoty či Dřevohostic, kudy kolona projížděla. Před startem auta a motocykly obdivovali lidé na přerovském Horním náměstí a nádvoří zámku. Setkání veteránů, které po dvou letech neomezují žádná epidemická opatření, se setkalo s vekou návštěvností. Lidé kvitovali především atmosféru s historickými kulisami.

"Můj odhad je od sto do 120 účastníků. Nejvzdálenější sportovec přijel ze Strážnice na motorce. S ohledem na to, že při cestě zpět vzhledem k předpovědi počasí bude mokrý jako pes, tak to velmi obdivuju. I z tohoto důvodu se sjelo letos o něco více aut než motocyklů, ale i v jejich kategorii je zhruba 20 předválečných motocyklů, nejstarší z nich pochází z roku 1930," řekl ČTK pořadatel akce Jiří Zemánek z Oldtimer Clubu Helfštýn.

Veteráni byly limitováni rokem výroby nejpozději 1970, ani mezi auty nechyběly předválečné skvosty. V největším obležení návštěvníků byl zřejmě Bentley Special z roku 1937 i vedle stojící Buick, nechyběla Škoda Roadster z roku 1938 či tatrovky. Pozornost přitahoval Jaroslav Nezhyba oblečen do uniformy francouzských četníků, který na náměstí dorazil se svým Renaultem 4CV z roku 1959 v barvách pařížské policie. "Tohle je varianta, která se používala k pořádkové službě, nikoliv ke stíhání zločinců, neboť se odtud nedá vystrčit žádná střelná zbraň ani zastavovací terč," řekl ČTK. "Je to už dlouholetý koníček, toto auto mám od roku 2000 - většinu času spíše ležím pod ním a výjimečně se svezu," doplnil s úsměvem majitel veterána.

Pro majitele veteránů jsou setkání svátkem. "Je to skvělá akce, můžeme se pochlubit, co máme doma. Sdělujeme si přitom i zkušenosti, zrovna jsem radil kolegovi ohledně přestavby. Když pak jedete v takovém množství v koloně, je to nádhera, lidé na nás mávají," řekl dnes ČTK Petr Figur, který přijel na Jawě 350 z roku 1964. "Je to můj koníček, renovuji staré motorky, mám jich doma osm," doplnil.

Cílem veteránů byl i letos hrad Helfštýn, kde se jejich sezona každoročně zakončuje, tentokrát jízdou z Lipníku nad Bečvou. "S Oldtimer clubem Helfštýn spolupracujeme už víc než 20 let. Letos se navíc start jízdy veteránů přesunul na Horní náměstí do Přerova, pomyslně se tím dnes propojil zámek s hradem," řekl dnes ČTK kastelán Jan Lauro.