Do pražské zoo letos přišlo téměř 1,42 milionu lidí, podobně jako před covidem

Praha - Do pražské zoologické zahrady letos přišlo téměř 1,42 milionu návštěvníků, tedy jen mírně méně než v posledním předcovidovém roce 2019. Proti loňsku je to téměř o polovinu víc. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytl ředitel zahrady Miroslav Bobek. V předchozích dvou letech, kdy provoz zahrady omezovala opatření proti šíření epidemie covidu-19, se návštěvnost zoo nedostala přes milion lidí.

"Po dvou 'covidových' letech se Zoo Praha vrátila k normálnímu fungování a navzdory nižšímu počtu zahraničních turistů i zhoršující se ekonomické situaci rovněž k vysokým číslům návštěvnosti: V roce 2022 prošlo jejím branami celkem 1,419.122 návštěvníků," uvedl Bobek. V roce 2019, který nepoznamenala protiepidemická opatření, si zoologickou zahradu v hlavním městě prohlédlo 1,46 milionu lidí. Loni to bylo asi 963.000 lidí, zhruba o 110.000 víc než v roce 2020.

Končící rok byl podle Bobka pro pražskou zoo přelomový v pozitivním slova smyslu kvůli otevření Rezervace Dja, negativně naopak působil růst cen energií. Pavilon Rezervace Dja pro gorily i další zvířata z africké Konžské pánve se návštěvníkům otevřel koncem září. Rostliny zasazené v jeho centrální části mají evokovat tropický deštný les. Pavilon podle Bobka sklízí skvělé ohlasy od návštěvníků i zahraničních odborníků.

Ředitel připomněl i dubnový začátek chovu luskounů krátkoocasých, čímž se pražská zoo stala teprve druhou zahradou v Evropě, kde lze tyto šupinaté savce vidět. Samec a samice luskouna byli do Prahy dovezeni z Tchaj-wanu. "Po více než půl roce se zdá, že se péči o tato mimořádně náročná zvířata podařilo zvládnout a že by se právě v Praze mohlo narodit první evropské mládě luskouna," uvedl Bobek.

Během letošního roku se v Zoo Praha narodilo 450 savců a vylíhlo 475 ptáků a 318 plazů a obojživelníků. Souhrnně šlo o 218 druhů uvedených čtyř skupin obratlovců. "V případě plazů dosáhli chovatelé rekordu 40 rozmnožených druhů. Mezi návštěvníky si patrně největší oblibu získala samička hrabáče kapského a trojčata vlků hřivnatých," podotkl ředitel.

Zoologická zahrada patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. V loňském roce se mezi turistickými cíli v Praze umístila druhá za lanovou dráhou na Petřín, kterou se svezl zhruba milion lidí. Podle návštěvnosti třetí Pražský hrad si přišlo prohlédnout 444.000 lidí, vyplývá z údajů Institutu turismu státní agentury CzechTourism.