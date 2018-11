Praha - Nový apoštolský nuncius pro Českou republiku arcibiskup Charles Daniel Balvo přijede do Prahy příští týden. Ve čtvrtek 22. listopadu ho na Letišti Václava Havla přivítá pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. ČTK to dnes řekl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Sedmašedesátiletý Balvo, rodák z New Yorku, v minulosti působil jako rada Apoštolské nunciatury v České republice. Na nového zástupce Vatikánu se v Česku čeká také proto, že začne vybírat kandidáty na možného nástupce Duky v pozici pražského arcibiskupa.

Vybere ho Vatikán, nuncius by měl papeži poskytnout několik návrhů možných kandidátů, o nichž získá informace v místě působení.

Duka letos dosáhl věku 75 let, po němž církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí. Papež František ho sice na jaře vyzval, aby ve funkci setrval, avšak s dovětkem "dokud nebude stanoveno jinak". V církevních kruzích se proto hledá Dukův nástupce. Spekuluje se o královéhradeckém biskupovi Janu Vokálovi a litoměřickém biskupovi Janu Baxantovi či o mladších, současném plzeňském biskupovi Tomáši Holubovi nebo českobudějovickém biskupovi Vlastimilu Kročilovi.

Charles Daniel Balvo se narodil 29. června 1951. Na kněze byl vysvěcen 6. června 1976 v New Yorku. Vystudoval kanonické právo. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil 1. března 1987, působil postupně v diplomatických zastoupeních v Ghaně, Ekvádoru, Chile, v České republice, Jordánsku a Litvě.

V dubnu 2005 byl jmenován apoštolským nunciem na Novém Zélandu, Cookových ostrovech, ostrově Fidži, Marshallových ostrovech, Kiribati, ve Federativních státech Mikronésie, Nauru, Palau, na ostrově Samoa, Tongu a Vanuatu a apoštolským delegátem Oceánie. O osm let později byl jmenován apoštolským nunciem v Keni a stálým pozorovatelem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a pro lidská sídla (UN-Habitat). Koncem roku 2013 byl jmenován apoštolským nunciem v Súdánu.

Letos kvůli dovršení 75 let na pozici nuncia v Praze skončil Giuseppe Leanza, který v Česku působil od roku 2011. V březnu mu prezident Miloš Zeman udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka, druhé nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Leanza řád dostal podle Hradu za vynikající zásluhy za rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.