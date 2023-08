Do Prahy se vrátila největší skupina skautů z jamboree

Praha - Téměř sto skautů se dnes v pořádku vrátilo do Prahy ze světového setkání skautů v Jižní Koreji. I přes komplikace, které jamboree doprovázely, si účastníci akci užili, navázali nová přátelství a poznali korejskou kulturu. ČTK to řekli dnes po příletu na pražském letišti.

Fotogalerie

Skauti se vracejí po skupinách, tato byla největší. Zbytek přiletí z Koreje do Vídně. Jamboree začalo 1. srpna, po jeho skončení 12. srpna se některé skupiny vydaly na další výlety po hostitelské zemi.

Světové setkání skautů doprovázely potíže, z nichž některé způsobila i špatná příprava organizátorů. Na začátku jamboree vyhledalo několik stovek účastníků lékařskou pomoc kvůli obtížím způsobeným vysokými teplotami, které panovaly na jihu země, kde se původně jamboree konalo. Podle českých účastníků ale organizátoři problémy řešili, ačkoli často na poslední chvíli. "Nakonec se s nimi vždy vypořádali alespoň natolik dobře, abychom si my, účastníci, ničeho moc nevšimli a nebránilo nám to v tom si Jamboree užít," uvedla jedna z účastníků Anna Kábová.

Účastníci si také stěžovali na špatné hygienické podmínky a špatné zásobování. Z tábořiště, kde bylo na 40.000 lidí, se předčasně přesunula britská výprava, která byla se 4000 účastníky nejpočetnější. Podle Kábové byla ale většina komplikací a nedostatků médii zvětšena do větších katastrof, než ve skutečnosti byly. "Pokud jde například o hygienické podmínky, sprchy a toalety, nikdy jsem nemusela řešit problém, že bych je kvůli jejich stavu nemohla použít a situace se dle mého názoru den ode dne jen a jen zlepšovala," řekla Kábová.

Následně byl areál minulé úterý evakuován kvůli tajfunu Khanun a skauti se přemístili do ubytování v Soulu a okolí. Českým skautům poskytla azyl Královská vojenská akademie v soulské čtvrti Nowon. Náhradní program jim připravovala vojenská akademie ve spolupráci s městskou částí a českou ambasádou v Soulu. Podle dalšího z účastníků, Jana Graffeho byl program skvěle připraven a čeští skauti měli vše, co potřebovali. "Bylo to tak dobře připravené, že to vypadalo, jako by to měli Korejci dopředu připravené, že se to stane," řekl Graffe.

Podle účastníka Lukáše Odstrčila měli skauti v důsledku evakuace více času poznat korejskou kulturu v Soulu i v jiných částech Koreji. Byli například v muzeu masek.

Po oficiálním ukončení jamboree se některé skupiny skautů zúčastnili post-eventů, tedy dalších akcí a výletů. "Na akci budu vzpomínat se vším všudy, na to dobré, skvělé i na to horší," uzavřela Kábová. Podle ní není pro skauty nutné, aby bylo všechno dokonalé, i tak si dokázali najít nové přátele a zažít neopakovatelná dobrodružství. "Únava je velká, ale zážitky ji přesahují," souhlasil Graffe.

Další jamboree se bude konat za čtyři roky v Polsku.