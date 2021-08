Do Prahy se vrátí historické vozy, které ve čtvrtek odjely do Bratislavy

Praha - Historické vozy, které se účastní závodu 1000 mil československých, dnes přijedou zpět do Prahy. V závodu automobilů vyrobených do roku 1939 startovalo 117 vozidel. Na cestu z Prahy do Bratislavy a zpět se závodníci vydali ve čtvrtek. Do cíle u Národního technického muzea by auta měla dorazit okolo 17:00.

Závod historických automobilů, které soutěží v šesti kategoriích podle obsahu válců, je rozdělený na tři etapy. Závod se nejede na maximální rychlost jako původně za 1. republiky, ale jako jízda pravidelnosti, přičemž úkolem závodníků je se co nejvíce přiblížit průměrné rychlosti 45 kilometrů v hodině. Na první etapu, spočívající v přejezdu mezi Prahou a Bratislavou, se účastníci závodu vydali ve čtvrtek v ranních hodinách. Následovala slovenská etapa, kdy závodníci mimo jiné soutěžili při zdolávání vrchu Pezinská baba. Ve třetí etapě musí účastníci závodu ujet trasu ze slovenského hlavního města zpět do české metropole. Z Hviezdoslavova náměstí v centru Bratislavy motoristé vyjedou v sobotu okolo 07:00. Po cestě je čeká zkouška zručnosti, tedy slalom na uzavřeném úseku cesty mezi Záhorskou Bystricí a Stupavou. Do Prahy by podle programu závodu měla auta přijet přes Přibyslav, kde si zájemci budou moci veterány prohlédnout v 17:00.

Retro jízda, kterou pořádá Spolek 1000 mil ¨československých spolu s Veteran Car Clubem Praha, Autoklubem ČR a Design Veteran Car Clubem Bratislava každoročně od roku 2015, obnovuje tradici slavného automobilového závodu ze 30. let minulého století. Rychlostní závod cestovních automobilů se konal na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha - Bratislava - Praha a účastníci ji absolvovali dvakrát, celkově tedy téměř 1600 kilometrů. Letošní ročník je podle organizátorů připomínkou 120. výročí narození automobilového závodníka Bohumila Turka, jehož kariéru ukončila v roce 1935 havárie právě v závodě 1000 mil československých.