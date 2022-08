Praha - Do Prahy se ve čtvrtek 25. srpna vrátí americká rocková kapela Pixies, vystoupí ve Foru Karlín. Kapela vzniklá v půli 80. let 20. století významně ovlivnila punk a celou alternativní scénu. Více než v Americe byla populární v Británii a po Evropě. Rozpadla se v roce 1993, ale po 11 letech se dala znovu dohromady a od té doby několikrát hrála v Praze.

Pixies založili v roce 1986 v Bostonu kytarista a zpěvák Charles Thompson, později známý pod jménem Black Francis, a jeho tehdejší spolubydlící, kytarista Joey Santiago. Sestavu doplnili bubeník David Lovering a zpívající baskytaristka Kim Dealová. Slovo Pixies označuje kouzelné létající víly, jež prý rozhodně nepřinášejí jen dobro.

Pixies postavili svoji tvorbu na častých dynamických kontrastech a směsici punku, nezávislého kytarového rocku a popu. Texty přecházejí od deprese k ironii a nevyhýbají se tématům jako víra nebo sex. Po rozpadu se Pixies stali vlivnými pro mnoho alternativních kapel. Asi nejznámější z nich je Nirvana, její frontman Kurt Cobain řekl, že by jejich album Nevermind vůbec nevyšlo nebýt Pixies.

V roce 1987 Pixies vydali první nahrávku nazvanou Come On Pilgrim; o rok později jim vyšel regulérní debut Surfer Rosa. S ročním odstupem vždy vycházely i následující desky Doolittle a Bossanova. Poslední řadové album kapely nazvané Trompe Le Monde vyšlo v roce 1991.

O dva roky později se Pixies rozpadli. Black Francis ukončení existence kapely dříve než spoluhráčům oznámil v rozhovoru pro rádio posluchačům. Frontman Pixies poté pod pseudonymem Frank Black natočil sólovou desku.

Čtveřice hudebníků obnovila spolupráci v roce 2004. Pixies poté vyjeli na turné a vydali řadu nahrávek z jednotlivých koncertů i koncertní DVD Pixies Sell Out.

Dosud poslední album Beneath The Eyrie skupina vydala v září 2019. Folklórní příběhy, nadpřirozené bytosti, temnota, romantická témata, smrt a její důsledky, téma Black Francisova rozvodu, dokonce i boj venkovanky Katky se sumcem na život a na smrt, to všechno se dostalo na tuhle desku. Beneath The Eyrie shrnuje invenci a živou estetiku legendárních alb Pixies, ale nesnaží se ji napodobovat. Místo toho kapela přimíchává různé aktuální i nadčasové hudební i kulturní žánry.