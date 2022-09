Do Prahy se příští rok v květnu vrátí Roger Waters z legendárních Pink Floyd

Praha - Do Prahy se příští rok 24. května vrátí britský zpěvák a skladatel Roger Waters. Bývalý člen legendární skupiny Pink Floyd vystoupí v O2 areně. Koncert bude součástí jeho turné This Is Not A Drill, které umělec označuje za rozlučkové. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Ondřej Pojzl.

"Možná je to moje poslední hurá! Zároveň je to moje první turné na rozloučenou," uvedl devětasedmdesátiletý Waters.

Podle pořadatelů nabídne show, které vedle jeho sólových písní bude obsahovat hity Pink Floyd jako Have a Cigar, Wish You Were Here nebo Comfortably Numb. Vedle těchto známých skladeb zazní i jeho nová píseň The Bar.

Během představení Waters zpívá hlavní vokál a hraje na kytaru, baskytaru a klavír. Na pódiu se k němu připojí Jonathan Wilson (kytara), Dave Kilminster (kytara), Jon Carin (klávesy, kytara), Gus Seyffert (baskytara), Robert Walter (klávesy), Joey Waronker (bicí) a Seamus Blake (saxofon).

Spoluzakladatel Pink Floyd, jedné z nejzásadnějších skupin artrockové populární hudby, v metropoli zahrál už několikrát. Naposledy před čtyřmi lety v pražské O2 areně představil písně z nejúspěšnějších alb Pink Floyd i ze svého posledního sólového alba Is This the Life We Really Want? Levicově orientovaný umělec se za pomoci efektní projekce kriticky vyjádřil ke světové politice. Podle pořadatelů představení aplaudovalo 15.000 lidí. Předtím Waters koncertoval v Praze v srpnu 2013, kdy posluchačům nabídl modernizovanou verzi slavného projektu The Wall.

Waters, který sám sebe nazývá "socialistickým kapitalistou", po rozchodu s Pink Floyd vydal několik sólových desek. Na válečné akce Američanů v Iráku před lety reagoval dvěma písněmi To Kill The Child a Leasing Beirut. Na svých současných koncertech ukazuje podobiznu šéfa Bílého domu Joea Bidena pod nápisem válečný zločinec, protože podle Waterse Spojené státy válku na Ukrajině prodlužují, místo aby ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přiměly k jednání.

Zbytek kapely Pink Floyd v čele se zpěvákem a kytaristou Davidem Gilmourem napadenou Ukrajinu podpořil. Natočil píseň Hey Hey Rise Up, ve které zpíval Andrij Chlyvňuk z ukrajinské skupiny BoomBox, a výtěžek z prodeje jde na pomoc Ukrajině.