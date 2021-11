Do Prahy se dnes přesune 19 pacientů z přetížených brněnských nemocnic

Brno/Praha - Do Prahy se dnes přesune 19 covidových pacientů ze dvou přetížených fakultních nemocnic v Brně. Jde o čtyři pacienty na umělé plicní ventilaci a 15 dalších nemocných s koronavirem. Podle informací ČTK zamíří do šesti nemocnic, a to do Motola, na Bulovku, do ústřední vojenské, všeobecné fakultní, vinohradské a Na Homolku. Cílem přesunu je uvolnit kapacity brněnských nemocnic, v moravských krajích je epidemická situace nejhorší.

Nemocné v nejtěžším stavu přepraví armáda vrtulníky, ostatní povezou sanitky. Pražská záchranná služba pro ně ráno vypraví vůz Fénix. Vozidlo převeze najednou až 12 pacientů na nosítkách, kteří potřebují kyslíkovou terapii. Ve Všeobecné fakultní nemocnici budou podle mluvčí Marie Heřmánkové pečovat o šest osob, mluvčí Bulovky Eva Libigerová potvrdila přijetí pěti pacientů. Jeden nemocný bude umístěn ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Česko podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) potřebuje plošná opatření kvůli šíření covidu-19. Situace na jižní Moravě je podle něj kritická a svou závažností přesahuje hranice kraje, což potvrzuje i plánovaný převoz pacientů. Zasahovat pouze lokálně či regionálně tak podle hejtmana ztrácí smysl.

Od začátku koronavirové epidemie loni v březnu převážely nemocnice pacienty již několikrát. Například v lednu došla lůžka JIP v Karlovarském kraji. Především z přetížené chebské nemocnice bylo nutné vozit pacienty jinam. Kapacita covidových lůžek se v lednu vyčerpala také v nemocnicích v Královéhradeckém kraji, kde bylo nejvíce zasaženo Trutnovsko. Na hraně kapacit byly počátkem roku i nemocnice ve Zlínském kraji. Koncem února pak výrazně vzrostly počty pacientů s covidem i v Plzeňském kraji.