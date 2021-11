Do Prahy přijede nová polská ministryně klimatu, řeč bude také o Turówu

Glasgow - Do Prahy v pátek přijede nová polská ministryně životního prostředí a klimatu Anna Moskwová, jednat bude se svým českým protějškem Richardem Brabcem. ČTK to potvrdila mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Hovořit by měli také o polském hnědouhelném dole Turów, což dnes novinářům na konferenci OSN o změnách klimatu COP26 v Glasgow řekl i premiér Andrej Babiš.

Ministr Brabec minulý týden nové člence polské vlády pogratuloval a zároveň ji pozval do Prahy. S Moskwovou ale patrně nedorazí například náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński ani Dolnoslezský maršálek Cezary Przybylski, kteří obvykle o Turówu vyjednávali.

Soud EU v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów, a to až do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se v únoru na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolnoslezského dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v Libereckém kraji. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Polsko proto podalo návrh na zrušení květnového rozhodnutí o pozastavení těžby.

Unijní soud Polsku 20. září uložil pokutu půl milionu eur (asi 12,8 milionu Kč) za každý den pokračování těžby. Ani s placením pokuty ale Varšava ještě nezačala.

Polská vláda zároveň v červnu zahájila jednání s českou stranou. Cílem má být dosažení dohody, která by umožnila stáhnout žalobu u Soudního dvora EU. Ke kompromisu však strany zatím nedospěly; polsko-česká jednání o Turówě byla v noci na 1. října přerušena kvůli neshodám ohledně doby trvání dohody.

Turów je jedním z největších polských dolů na těžbu lignitu. Zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a polská energetická skupina PGE chce důl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z německé Žitavy do polské Bogatyně. Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

Rozšíření těžby Polsko loni povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Obyvatelé z pohraničí se obávají nejen hluku a prachu, ale hlavně ztráty pitné vody. Chystaná smlouva mimo jiné počítá s finanční podporou obcím nebo s financováním monitoringu spodních vod, prašnosti a hlučnosti.