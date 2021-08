Do Prahy míří třetí evakuační speciál, přiveze 62 Afghánců

Praha/Kábul - Do Prahy míří třetí evakuační speciál české armády z Kábulu. Do Česka přiveze 62 Afghánců, na palubě jsou i vojáci českých speciálních sil. Z Kábulu odstartoval kolem 14:00, po asi hodinovém mezipřistání v ázerbájdžánském Baku se jeho přílet na vojenské letiště v Praze očekává dnes večer kolem 22:00. Mezi evakuovanými jsou afghánští tlumočníci s dětmi, držitelé trvalého pobytu v České republice nebo čtyři Afghánci, o jejichž přepravu požádalo Slovensko. Na twitteru to uvedli ministři zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO). Spolek Vlčí máky upozornil, že na kábulském letišti stále několik rodin nebo osob s vazbami na Česko zůstalo. Spolek proto vyzval vládu, aby se uskutečnil další evakuační let.

Třetí evakuační stroj do Afghánistánu odletěl dnes v noci, mezipřistání měl v Baku. V Kábulu stroj přistál během dopoledne, české úřady to ale z bezpečnostních důvodů nekomentovaly. Předchozí lety do Česka dopravily 133 lidí.

Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová ČTK řekla, že na palubě je 58 afghánských spolupracovníků ministerstva zahraničí a obrany včetně jejich rodin a dětí. Ve skupině jsou i Afghánci, kteří mají v Česku trvalý pobyt. Další čtyři Afghánci mají trvalý pobyt na Slovensku, které o jejich přepravu požádalo. Po návratu letadla do Česka budou pokračovat na Slovensko. Letadlo do Česka přepravuje také příslušníky českých speciálních sil.

Podle předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslavy Paškové se z pěti rodin tlumočníků, které v úterý zůstaly bez pomoci, do třetího evakuačního letu dostala jedna z nich. Některé rodiny tak dál v Kábulu čekají před bránou letiště, několika rodinám nebo lidem s vazbami na Českou republiku se podařilo na letiště dostat a starají se o ně spojenci. "Proto apelujeme, aby se co nejdříve uskutečnil další evakuační let," dodal spolek, který zároveň poděkoval české armádě za obětavost.

Kulhánek dnes na Českém exportním fóru ocenil, že se ČR podařilo v krátkém čase vypravit tři evakuační lety do Afghánistánu, zatímco jiné země dosud do Kábulu žádné letadlo neposlaly. Ocenil české vojáky a diplomaty. "Ta situace v Kábulu je nesmírně komplikovaná a já si myslím, že našim lidem se podařil malý zázrak, že dostali většinu těch lidí do bezpečí," řekl Kulhánek ještě před dnešním odletem třetího speciálu z Kábulu.

ČTK ministr v reakci na vývoj v Afghánistánu sdělil, že Česko bude muset po pádu Kábulu akceptovat realitu v Afghánistánu a stejně jako spojenci z NATO a EU usilovat o aktivnější spolupráci se zeměmi, které mají v regionu kontakty na Tálibán, tedy Pákistán, Čínu nebo Katar. To bude podle něj důležité například pro zvládnutí případné nekontrolované migrace z Afghánistánu. "Teď je tedy také předběžné říkat, jaké budou naše vztahy s Tálibánem," podotkl. V zemi podle něj budou nyní probíhat pokusy sestavit nové vlády. "A je velký otazník, co se v zemi bude dít, a zda nevypuknou vnitřní ozbrojené konflikty uvnitř země," dodal.

Druhý evakuační stroj české armády přistál v Praze-Kbelích v úterý večer. Na jeho palubě bylo 87 pasažérů. Byli mezi nimi Češi, včetně velvyslance Jiřího Balouna, Afghánci i dva Poláci. Už v pondělí přistál v Česku první letoun, který přivezl 46 lidí. Server SeznamZprávy dnes uvedl, že na palubě druhého evakuačního letu byl i tlumočník, kterého v pondělí zadržel a zbil Tálibán. Tlumočník byl propuštěn na přímluvu sousedů a otce.

Česká republika, stejně jako další členské země protitálibánské koalice, se z Kábulu snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Svou snahu zrychlily poté, co se radikální islamistické hnutí Tálibán zmocnilo i Kábulu.