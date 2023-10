Do Prahy dorazilo letadlo s evakuovanými Čechy z Izraele

Praha - Na vojenském letišti v pražských Kbelích dnes v 01:30 po zhruba čtyřech hodinách ve vzduchu přistálo letadlo s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) a 34 evakuovanými českými občany z Izraele. Šéf české diplomacie v úterý přicestoval do země jako první zahraniční státník po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů.

V Izraeli se Lipavský setkal s protějškem Elim Kohenem a prezidentem Jicchakem Herzogem i se vnučkou ženy, kterou palestinské hnutí Hamás uneslo do Pásma Gazy. Komentář médiím po příletu Lipavský neposkytl, v plánu má dnes v 08:30 tiskový briefing v Černínském paláci.

Na některé z evakuovaných čekali na letišti rodinní příslušníci, jiní si hned po příletu sháněli taxi. Jeden z cestujících Adam Derner novinářům řekl, že na let z Izraele do Prahy čekal poměrně dlouho. Během čtyř dnů mu tři lety byly stornovány, do repatriačního letu se dostal podle svých slov spíše náhodou.

Z Izraele se po útoku chtěl vrátit okamžitě, zkoušel i jiné lety než do Česka, například do Atén, Paříže či Vídně. "Samozřejmě, to byl strach... Najednou zní sirény, když sirény skončí, začnou padat bomby, člověk slyší exploze a musí doufat, že se nic netrefí. Obranný systém Iron Dome funguje dobře, člověk v to má relativní důvěru, ale pár raket dopadlo i do Tel Avivu, do centra Izraele. Ta bezmoc je nepříjemná," doplnil.

Vládním speciálem se do Česka vrátil i Jan Štern, ředitel Českého centra v Tel Avivu. "Velmi záhy (po sobotním útoku) bylo jasné, že pro práci centra, kulturní akce a agendu, kterou tam naplňujeme, nějakou dobu nebude úplně prostor, takže jsme se dohodli, že bude lepší, když se vrátím zpátky," poznamenal.

Lipavský do Izraele dorazil v úterý odpoledne z ministerského zasedání Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států Zálivu v Ománu. S Herzogem a Kohenem jednal o možné pomoci zahraničních partnerů i důsledcích teroristických útoků na chod země, uvedlo ministerstvo zahraničí.

Velvyslanectví v Tel Avivu je v kontaktu i s dalšími českými občany v Izraeli, zjišťuje zájem o případné další repatriace. Ústředí úřadu je také v kontaktu s členskými státy EU pro případné evakuační lety dalších zemí.

Počet obětí víkendového útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael stoupl už na 1200, uvedla v noci na dnešek izraelská veřejnoprávní televize Kan. Dosud izraelské úřady hovořily o tom, že si nejhorší útok za desítky let vyžádal 1000 životů. Zraněných je v Izraeli kolem 2900. Také v noci na dnešek Izrael útočil na cíle Hamásu v Pásmu Gazy a přes 70 jich podle své armády zasáhl.

Při izraelských protiútocích na Gazu, z níž ozbrojenci do Izraele pronikli, zatím přišlo o život kolem 900 lidí. Dalších 4600 jich utrpělo zranění. Na okupovaném Západním břehu přišlo od soboty při střetech s izraelskými silami o život 21 Palestinců a 130 jich utrpělo zranění.