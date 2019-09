Do Prahy dorazilo 1500 odborářů, zveřejní požadavky na růst mezd

Praha - Víc než 1500 odborářů z celé republiky se dnes sešlo v Praze, aby se tu společně připravili na vyjednávání o zvýšení mezd ve firmách. Vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) se na shromáždění chystá odpoledne zveřejnit mzdové požadavky pro příští rok. Podle Hospodářské komory se zaměstnavatelé v roce 2020 chystají výdělky zvýšit v průměru o šest procent. Rychleji by se měl příjem zvednout lidem s nižší kvalifikací, pracovníkům ve službách a řemeslníkům.

Odborářské setkání před začátkem vyjednávání o mzdách, které je součástí kampaně Konec levné práce, se poprvé konalo v roce 2015. Dosud se odboroví vyjednavači každý rok v září scházeli ve sportovní hale v Libni. Letos vedení centrály místo změnilo a páté shromáždění pořádá ve Foru Karlín. Akce začala světelnou show. Nechybí promítání motivačního videa či vlajky odborových svazů. ČMKOS představí také svou novou studii o přibližování českých výdělků příjmům ve starých zemích EU.

V soukromém sektoru pracovalo loni bezmála 3,1 milionu lidí. Průměrná mzda dosahovala 33.321 korun. Minulý rok vzrostla o 7,7 procenta. Celkem 30,8 procenta výdělku tvořily odměny, náhrady a příplatky. Příjem pod průměrnou mzdou měly dvě třetiny pracovníků. Polovina lidí pobírala víc než 28.144 korun. Medián se zvýšil o 8,3 procenta.

Veřejná správa a služby zaměstnávaly 640.700 lidí. Průměrný plat dosahoval 35.437 korun a meziročně se upravil o 10,7 procenta. Celkem 34 procent tvořily odměny, příplatky a náhrady. Pod hranicí průměru bylo 62 procent zaměstnanců. Polovina pracovníků vydělávala víc než 33.029 korun. Medián loni vzrostl o 10,7 procenta.

Podle Hospodářské komory se firmy chystají v příštím roce přidávat v průměru o šest procent a nejrychleji by měl výdělek růst lidem s nižší kvalifikací, pracovníkům ve službách a řemeslníkům. Vedení komory uvedlo, že podniky zvedají výdělky samy, aby získaly a udržely si pracovní síly. "Vliv odborářů na tak rychlý růst mezd je podle dat Hospodářské komory téměř nulový. Dokazují to také data Českého statistického úřadu, mzdy rostou rychleji, než kdy odboráři požadovali," uvedla komora. Poukazuje na to, že výdělek se zvedá rychleji než produktivita. "Produktivita práce přepočtená na zaměstnance loni stoupla jen o 1,6 procenta," upřesnil mluvčí komory Miroslav Diro.