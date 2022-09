Do Prahy dorazila ze Španělska gorilí samice Duni, dcera slavné Moji

Praha - Do Prahy dnes dorazila ze Španělska gorilí samice Duni, dcera slavné Moji, která se v roce 2004 stala prvním gorilím mládětem narozeným v České republice. Na twitteru to oznámil ředitel zoo Miroslav Bobek. Devítiletá samice posílí chov goril nížinných v zoo v Troji, kde bude obývat nový pavilon goril. Expozice, která nese název Rezervace Dja, se návštěvníkům otevře 28. září.

"Šťastně jsme doletěli a teď už s Duni jedeme do Zoo Praha," uvedl na twitteru Bobek.

Transport gorily Duni začal dnes ráno. Chovatelé samici ze španělského Cabárcena převezli nejprve na letiště v Santanderu, odkud poté Duni do Česka odletěla transportním letadlem české armády.

Duni v trojské zoo doplní gorilí skupinu, kterou tvoří samice Shinda, Kijivu a Kamba a samec Ajabu. Od soboty 10. září je členem skupiny také pětadvacetiletý samec Kisumu, který přijel z Rakouska. V Praze se má Kisumu stát vůdčím samcem skupiny a má zajistit pokračování chovu goril. Samec Richard už nesmí mít mláďata, neboť jeho linie je v evropském chovu dostatečně zastoupena. Richard a jeho synové Kiburi a Nuru byli proto v červnu od skupiny odděleni a nadále obývají původní pavilon v nejnižší části zahrady.

Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963. Prvním gorilím chovancem zahrady byl samec Titan, po němž do zoo přišla samice Nigra. První mládě se v pražské zoo narodilo 13. prosince 2004 - samička Moja se stala prvním gorilím mládětem narozeným v zoologické zahradě v Česku. V listopadu 2011 Moja odcestovala do Španělska, kde žije v parku Cabárceno. V roce 2013 se jí narodila samička Duni, která se nyní vrací do rodiště své matky.

Rezervace Dja je největším výstavním prostorem zoo v Troji. Prostory kromě goril nížinných obývají guerézy pláštíkové, kočkodani, křečkomyši nebo kaloni egyptští. Expozici, jejíž výstavba začala na podzim 2019 a stála asi 262,3 milionu korun, postavila firma Strabag. Pro stavbu nového pavilonu se zoo rozhodla mimo jiné kvůli zkušenostem z povodní v letech 2002 a 2013. Nový pavilon je umístěn mimo záplavovou oblast.

Zoologická zahrada v Praze, kterou zřizuje pražský magistrát, patří k nejnavštěvovanějším místům v hlavním městě. Letos do zahrady zavítalo přes milion návštěvníků, stejný počet přitom zoo evidovala naposledy v předpandemickém roce 2019. Za celý rok 2021 přišlo 962.987 lidí. Během prvních 101 dnů loňského roku byla ale zoo kvůli proticovidovým opatřením zcela uzavřená, v dalších týdnech a měsících se musela vypořádávat s omezeními a absencí zahraničních turistů v české metropoli.