Do Prahy dorazí pro ruské diplomaty dva vládní speciály

Praha - Do Prahy by v následujících dnech měly pro ruské diplomaty a zaměstnance velvyslanectví přiletět dva letecké vládní speciály z Moskvy. První let by měl na pražském ruzyňském letišti přistát v sobotu v poledne, druhý je naplánován na pondělí. Přílet ruských speciálů dnes ČTK potvrdila mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Česko v dubnu po diplomatické roztržce s Ruskem kvůli výbuchům ve Vrběticích rozhodlo o snížení obsazení ruské ambasády v Praze, opustit by ji do konce května měly desítky diplomatů a zaměstnanců.

První ruský speciál podle současných plánů dorazí na pražské letiště v sobotu ve 12:00, konkrétně půjde o ruské vládní letadlo Iljušin 96. Následovat by mělo odbavení cestujících na třetím terminálu letiště, odlet je pak naplánován na 14:30. V pondělí by pak po 13:00 měl do Prahy přiletět další ruský speciál, který ještě odpoledne vyrazí na cestu zpět do Moskvy. "Jde o charterové lety, může se to kdykoli změnit," podotkla Divíšková. Upozornila na to, že letiště nemá informace o počtu ani skladbě cestujících.

Diplomatická roztržka ČR a Ruska je vyústěním zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 ruských diplomatů z Prahy. Moskva tehdy reagovala vyhoštěním 20 českých diplomatů či zaměstnanců české ambasády v ruské metropoli. Po ruské reakci rozhodlo ČR o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd dostalo Rusko čas do konce května. Moskva poté oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".