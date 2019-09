Do Prahy dorazí 1500 odborářů, zveřejní požadavky na růst mezd

Praha - Zhruba 1500 odborářů z celé republiky dorazí dnes do Prahy, aby se dohodli na postupu pro vyjednávání o navýšení mezd ve firmách. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) na shromáždění zveřejní své požadavky pro příští rok. Představí také svou studii o příčinách pomalého přibližování českých výdělků příjmům ve vyspělých zemích a se svou vizí do budoucna. Akce je součástí odborářské kampaně Konec levné práce.

Česká ekonomika by měla podle srpnových odhadů ministerstva financí v příštím roce růst o 2,2 procenta. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat nízká, a to na 2,3 procenta. Inflace by měla dosahovat 2,4 procenta. Suma na platy a mzdy by se měla zvednout o 5,9 procenta.

Podle odborových předáků se hospodářství daří, takže ke skromným požadavkům na růst mezd není důvod. Zaměstnavatelé se ale tlaku na přidávání brání. Poukazují na zpomalování ekonomiky a na to, že by růst výdělků měl držet krok se zvyšováním produktivity, která se zvedá mírněji.

V soukromém sektoru pracovalo loni bezmála 3,1 milionu lidí. Průměrná mzda dosahovala 33.321 korun. Polovina lidí vydělávala víc než 28.144 korun. Průměrný příjem lidí, kteří pracovali manuálně, dosahoval 25.967 korun. Nemanuální pracovníci měli v průměru 41.271 korun.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 30 svazů s asi 300.000 členů. Shromáždění odborových vyjednavačů pořádá každý rok v září. Poprvé se uskutečnilo v roce 2015.