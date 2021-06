Do Prahy by se měla příští rok vrátit metalová legenda Metallica

Praha - Do Prahy by se měla příští rok 22. června vrátit metalová legenda Metallica jako hlavní hvězda festivalu Prague Rocks, který se uskuteční v Letňanech. Z Las Vegas přijede na festival také kapela Five Finger Death Punch, která byla založena teprve v roce 2008, ale během relativně krátké doby stihla vydat již osm studiových alb, kterými se dostala do povědomí většiny metalových fanoušků. ČTK o tom informoval Ondřej Pojzl z pořádající agentury Live Nation.

Předprodej vstupenek v cenách od 1990 do 3490 korun bude zahájen 1. července.

Slavná metalová skupina Metallica v Česku hraje opakovaně, naposledy se v Praze představila v květnu 2019, kdy v Letňanech na koncertu svého turné WorldWired Tour nabídla nadšenému publiku písně ze své nové desky Hardwired...to Self-Destruct i staré hity. Vystoupení bylo vyprodané. Podle pořadatelů dorazilo přibližně 70.000 návštěvníků. Stejně jako rok předtím v pražské O2 areně američtí metalisté zaujali přítomné, když zahráli a v češtině zazpívali song Ivana Mládka Jožin z Bažin.

Metalliku založil v roce 1981 v Los Angeles Lars Ulrich spolu s Jamesem Hetfieldem. Thrash metalová kapela získala velký ohlas na desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

Loňský třetí ročník festivalu Prague Rocksse měl uskutečnit 2. července na Sinobo Stadium v pražském Edenu. Účast potvrdila kapela Lucie, slovenská poprocková skupina No Name a indie-popoví Lake Malawi. Pořadatelé však museli akci kvůli protipandemickým opatřením zrušit. Hlavní hvězdou druhé ročníku Prague Rocks byla americká skupina Kiss a jejich krajani ZZ Top.