Do polské Přemyšli dorazily tisíce Ukrajinců

Varšava - Do města Přemyšl na jihovýchodě v Polska podle portálu onet.pl ve čtvrtek dorazily tisíce lidí z Ukrajiny, hlavně žen a dětí. Zaplnili tamní nádraží, kde pro ně místní úřady připravily lehátka, jídlo a pití a lékařskou péči. Rusko ve čtvrtek ráno zahájilo vojenský útok proti Ukrajině,

"V 90 procentech na nádraží přijíždějí ženy s dětmi, je tu také trochu starších a postižených lidí," řekl starosta Přemyšli Wojciech Bakun. "To, co je spojuje, je to, že utíkají před válkou," dodal. O Přemyšli řekl, že je to první místo, které je pro ně bezpečné. Dnes v Přemyšli očekávají další vlaky z Ukrajiny, do města se Ukrajinci prchající kvůli ruské agresi sjíždějí také auty od hraničního přechodu v Medyce. K této obci se z polského vnitrozemí také vydali tisíce lidí, aby od hranice odvezli své příbuzné nebo známé z Ukrajiny.

Mluvčí regionálního oddělení pohraniční stráže Piotr Zakielarz řekl, že provoz na hranicích usnadnilo rozhodnutí polské vlády upustit od kontroly, zda jsou příchozí z Ukrajiny očkovaní proti covidu-19, také není nutné nařizovat jim karanténu.

"Slyšela jsem výbuchy vedle domu, kde bydlím," řekla agentuře AFP 36letá Olha z Kyjeva, která našla útočiště v Přemyšli. "Rychle jsem si sbalila kufry," dodala s tím, že by se chtěla dostat za svým přítelem do Švýcarska. Internetovému portálu bulvárního deníku Fakt většina oslovených lidí řekla, že chce jet z Přemyšli dál do Polska a že mají kde zůstat. Mířili k příbuzným, známým, někteří si v Polsku objednali ubytování.

Polsko na hraničních přechodech s Ukrajinou zřídilo devět přijímacích center, kde se uprchlíci mohou najíst, napít a odpočinout si. Získat tam mohou také informace o podmínkách pobytu v Polsku. Ministr vnitra Mariusz Kamiński uvedl, že polské úřady budou postupovat pružně a například nedopustí, aby dítě, které z Ukrajiny přijede bez cestovního pasu, nebylo vpuštěno do země. Ochotu přijmout migranty z Ukrajiny dali najevo představitelé všech polských vojvodství.