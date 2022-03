Do Polska prchlo v neděli z Ukrajiny přes 142.000 lidí, nejvíce od začátku války

Uprchlíci, většinou ženy a děti, čekají na transport poté, co utekli z Ukrajiny a dorazili na hraniční přechod v polské Medyce 7. března 2022.

Uprchlíci, většinou ženy a děti, čekají na transport poté, co utekli z Ukrajiny a dorazili na hraniční přechod v polské Medyce 7. března 2022. ČTK/AP/Markus Schreiber

Varšava/Kyjev - Během neděle uprchlo do Polska před válkou na Ukrajině dalších více než 142.000 lidí. To je za den nejvíce od 24. února, tedy od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu, poznamenal server Gazeta Wyborcza s odvoláním na polské ministerstvo vnitra. Celkem kvůli nynější válce na Ukrajině uteklo do Polska více než milion lidí.

"Od 24. února přijelo z Ukrajiny do Polska 1,067.000 osob," oznámila dnes ráno polská pohraniční stráž na twitteru.

"Provoz na hranici mezi Polskem a Ukrajinou roste, dnes do 7:00 přišlo z Ukrajiny do Polska 42.000 lidí," poznamenali pohraničníci.

V neděli hranici překročilo podle nich 142.300 lidí prchajících před konfliktem na Ukrajině.

Celkový počet Ukrajinců utíkajících před boji i do dalších zemí dosáhl podle OSN už 1,5 milionu. Podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippa Grandiho je to nejrychleji rostoucí uprchlická krize v Evropě od konce druhé světové války.

Kromě Polska Ukrajinci utíkají i do dalších sousedních zemí - na Slovensko, do Maďarska, Rumunska a Moldavska, ale také do Ruska.