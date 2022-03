Do Polska od začátku ruské invaze na Ukrajinu přišlo 575.000 lidí

Varšava - Do Polska od začátku ruské invaze na Ukrajinu přišlo přibližně 575.100 uprchlíků. Dnes o tom na twitteru informovala polská hraniční stráž. Za středu ukrajinsko-polskou hranice překročilo asi 95.000 lidí utíkajících z domova kvůli ozbrojenému konfliktu.

Do Polska se snaží dostat hlavně ženy s dětmi. Muži ve věku od 18 do 60 let mají kvůli všeobecné mobilizaci zákaz opustit Ukrajinu. Ze země prchají i cizinci, zejména zahraniční studenti z Afriky i z jiných částí světa.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v noci na dnešek informoval, že počet lidí, kteří z Ukrajiny za poslední týden odešli, už překročil milion. To znamená, že zemi se 44 miliony obyvatel již opustily zhruba dvě procenta celkové populace.

V Bruselu se dnes koná mimořádná schůzka ministrů vnitra zemí Evropské unie, kteří budou jednat o aktivaci mimořádné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Evropská komise na humanitární pomoc pro ně přislíbila nejméně půl miliardy eur (12,8 miliardy korun).