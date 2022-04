Do poloviny týdne se bude oteplovat, na svátky se zase ochladí

Praha - V Česku se bude v tomto týdnu postupně oteplovat, nejvyšší teploty očekávají meteorologové ve čtvrtek, kdy by mohly překročit i 20 stupňů Celsia. Na velikonoční svátky se pak ale zase ochladí a vrátí se přeháňky. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Do úterního rána platí výstraha meteorologů před nočními mrazy, které by mohly poškodit kvetoucí ovocné stromy, hlavně meruňky, broskvoně a slivoně.

Dnes bude polojasno, zpočátku až jasno, na severovýchodě a východě se místy objeví ještě sněhové přeháňky, postupně pod 600 metrů nad mořem smíšené nebo dešťové přeháňky. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi osmi až 12 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem dvou stupňů, na Šumavě kolem pěti stupňů Celsia.

Další dny už budou převážně slunečné. Noc na úterý bude ještě mrazivá, nejnižší noční teploty budou mezi plus jedním až minus třemi stupni Celsia, v údolích ojediněle až minus pět stupňů. Přes den se teploty vyšplhají až k 18 stupňům, na severovýchodě bude chladněji, kolem 13 stupňů Celsia. Středeční a čtvrteční teploty už budou atakovat dvacítku. Na Velký pátek se však charakter počasí začne měnit, objeví se přeháňky, místy pršet bude i o víkendu a na velikonoční pondělí. S ochlazením se zpočátku na horách a postupně od středních poloh objeví i sněhové přeháňky.