Do podzemí Komorní hůrky by se mohli do roka podívat návštěvníci

Františkovy Lázně (Chebsko) - Na Komorní hůrce nedaleko Františkových Lázní na Chebsku začaly práce na rozšíření takzvané Goethovy štoly. Pod vyhaslou sopkou by mělo vzniknout 28 metrů chodeb ve stopách původních štol, které nechal na žádost spisovatele J. W. Goetheho vyhloubit hrabě Kašpar Šternberk. Práce za dva miliony korun završí tříletý geofyzikální průzkum sopky. Měly by být dokončeny zhruba do konce září, přibližně do roka by pak štoly mohly být zpřístupněny i veřejnosti, řekl ČTK Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Praze.

"Práce, které tu provedli před 180 lety, měly charakter vědeckého experimentu. Otevřelo se tady 180 metrů chodeb, ale ne aby se tady těžilo zlato, stříbro nebo jiný nerost. Myšlenka byla vyřešit geologický spor mezi plutonisty a neptunisty," řekl Brož. Zatímco neptunisté byli přesvědčeni, že návrší Komorní hůrky vzniklo usazením ve vodě, plutonisté měli za to, že vznik Komorní hůrky souvisí se sopečnou erupcí. Když při hloubení štol narazili horníci na sopouch, potvrdilo se, že kopec je skutečně sopečného původu.

Po původních štolách zbyl na Komorní hůrce jen zdobný vstupní portál, podzemní chodby byly zavaleny. V loňském roce se od portálu podařilo vyhloubit asi 13 metrů chodeb. Letos vzniká větrací šachta a další chodby, které se s již dokončenými štolami propojí. Zpřístupnění chodeb pro veřejnost bude muset po jejich dokončení schválit především báňský úřad s ohledem na bezpečnost návštěvníků.

Průzkum Komorní hůrky financoval v uplynulých letech Geofyzikální ústav s výpomocí města Františkovy Lázně i Karlovarského kraje, současné práce jsou hrazeny v rámci projektu Brána do nitra země z evropských fondů.

Komorní hůrka vznikla na rozhraní třetihor a čtvrtohor, její aktivita doznívala ještě zhruba před 10.000 lety. V okolí sopky dnes vede krátká naučná stezka, ročně ji navštíví asi 20.000 lidí.