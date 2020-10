Do podvečerní statistiky podruhé přibylo přes 8000 lidí s covidem

Praha - V Česku dnes do podvečera přibylo 8075 prokázaných případů covidu. Je to druhý nejvyšší počet k 18:00 od začátku epidemie. Rekord je 8840 ze středy. V nemocnicích je přes 5000 lidí s covidem. Ve čtvrtek jejich počet vzrostl o 267 na 5044, v těžkém stavu je 751 z nich. Od začátku epidemie zemřelo v Česku 1941 lidí, u kterých byl prokázaný nový koronavirus. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře v Česku udělaly ve čtvrtek 45.990 testů na nový koronavirus, téměř o 1000 víc než v dosud rekordní středu. Pozitivních bylo přes 30 procent vzorků, podobně jako v předchozích dnech.

Nárůsty počtu nakažených jsou v posledních dnech velmi vysoké. Ve čtvrtek laboratoře zaznamenaly 14.151 nakažených, zhruba o 800 méně než je denní maximum ze středy. Od prvního prokázaného případu počátkem března se novým koronavirem nakazilo přes 231.000 lidí, z toho zhruba 160.000 přibylo za říjen. Přibližně 40 procent ze všech nakažených už se uzdravilo, většina z nich měla lehký průběh onemocnění.

Výrazný nárůst nově potvrzených případů nákazy se postupně promítá i do počtu hospitalizovaných. V nemocnicích je v současnosti přes 5000 lidí s covidem, téměř pětinásobek oproti přelomu září a října.

S covidem zemřelo od začátku října přes 1200 lidí, to je pětkrát víc než za celé září. Za dnešek přibylo do statistik úmrtí 44 případů, ve čtvrtek jich za celý den bylo 96 a ve středu 118, nejvíc od začátku epidemie

Nejvýrazněji nyní rostou počty případů covidu-19 na Zlínsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno zhruba 1024 nakažených na 100.000 obyvatel. Druhý nejvýraznější růst je aktuálně podle webu ministerstva na Královéhradecku, a to 983 případů. Třetí je okres Plzeň-jih s 975 nakaženými na 100.000 obyvatel za týden.

Kvůli rychlému šíření nákazy je od čtvrtka až na výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Lidé mohou nakoupit jen základní zboží, jako potraviny či léky, a další vybrané produkty. Z uzavření služeb dostaly od vlády výjimku třeba autoservisy či výdejny zásilek. Zakázán je volný pohyb lidí, vyjma cest do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou. Kromě nejnutnějších cest ale mohou lidé vyrazit třeba také do přírody či na chaty. Setkat se mohou pouze dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Ode dneška nejsou také možné návštěvy ve věznicích a detenčních ústavech. Vláda navíc prodloužila zákaz návštěv v nemocnicích, léčebnách a v domovech pro seniory, postižené či lidi s demencí. Trvat by měl do 3. listopadu, kdy má v Česku skončit nouzový stav.