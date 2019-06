Do plzeňského kádru na soustředění se nevešli Petržela či Pačinda

Plzeň - Do kádru plzeňských fotbalistů pro soustředění v Rakousku se nedostali záložníci Milan Petržela s Erikem Pačindou a obránce Tomáš Hájek. Úřadující vicemistr řeší jejich další budoucnost, jasno by mělo být do konce týdne. Viktoria o tom informovala na svém webu.

Šestatřicetiletý Petržela patří k symbolům úspěšné plzeňské éry posledních deseti let. S Viktorií získal čtyři z pěti ligových titulů a byl u všech tří účastí v základní skupině Ligy mistrů. Na západě Čech je od roku 2008, pouze v sezoně 2012/13 působil v Augsburgu. V Plzni má smlouvu do příštího roku, v uplynulé sezoně už však nepatřil do základní sestavy.

V zahajovací jedenáctce příliš nenastupoval ani Slovák Pačinda, který přišel do Plzně vloni v říjnu, ale za A-tým začal hrát až na jaře. V 11 ligových utkáních si připsal jeden gól. Stoper Hájek pak strávil uplynulé jaro na hostování v Mladé Boleslavi.

Kvůli rehabilitaci po operaci neodcestoval s Viktorií do Rakouska ani záložník Ubong Ekpai. Oproti začátku přípravy už v týmu nejsou také brankář Jakub Šiman a Ondřej Štursa, kteří zamířili na testy do Sokolova.

Naopak k mužstvu se již připojili reprezentanti Matúš Kozáčik, Jakub Brabec, Patrik Hrošovský a Jan Kopic, kteří dosud měli dovolenou. Viktoria odcestovala s 23 hráči do pole a třemi brankáři.

"Sezona se blíží, takže počítáme s tím, že kádr v Rakousku vyladíme a připravíme. Může se toho stát hodně, ale předpokládáme, že po návratu ze soustředění budeme připravení, abychom vstoupili do sezony dobře," uvedl pro klubový web asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

Plzeň vyrazila do tradiční destinace rakouského Westendorfu. Na soustředění odehraje čtyři přípravné zápasy, první dva v pátek. "Do Rakouska cestujeme každý rok, střetáváme se zde s kvalitními soupeři a bude to hlavní prověrka před soutěžními zápasy, které nás čekají v polovině července. Navíc jde i o tmelení kolektivu, což se hodí zejména pro nové hráče," dodal Bakoš.