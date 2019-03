Praha - Dva nejlepší týmy základní části vstoupí ve středu do play off hokejové extraligy proti úspěšným celkům z předkola. Vítěz Prezidentského poháru Liberec přivítá v úvodním čtvrtfinále Mladou Boleslav a Třinec, který zůstal v základní části jen o dva body zpět, čeká ocelářské derby s Vítkovicemi. Ve čtvrtek obě série pokračují ve stejných arénách.

Bílí Tygři vyhráli základní části potřetí za čtyři sezony. A v předchozích dvou případech si následně zahráli finále. V roce 2016 dobyl Liberec historický první titul, o rok později podlehl v boji o zlato Brnu.

"Rozhodně ale nevstupujeme do play off jako jediný favorit. Vstupujeme do něj jako tým, který má rozhodně nejvyšší ambice, ale je nás tam takových více," řekl kouč Filip Pešán s tím, že na titul může dosáhnout prakticky každý z osmičky čtvrtfinalistů.

"Jestli jsme favoriti nebo ne, nás nezajímá. Chceme teď hlavně vyhrát první zápas, což je ve středu. Respektujeme, že jsme vyhráli Prezidentský pohár, což je pro naši organizaci super. Na druhou stranu ale víme, že začíná nová soutěž. A my chceme být připraveni," zdůraznil Pešán.

"Hovořit o tom, kdo je favorit, je spíše pro novináře. Nezáleží na tom, s kým budeme hrát. Pokud chceme vyhrát titul, musíme porazit všechny. Prezidentský pohár je pro nás jen první stupínek, my chceme výš," doplnil zkušený obránce Ladislav Šmíd.

Mladá Boleslav se v regionálním derby týmů, jež od sebe dělí jen 50 kilometrů, nehodlá spokojit s rolí obětního beránka. "Liberečtí jsou výborní, ne nadarmo vyhráli základní část a prošli soutěží jako nůž máslem. Hrají výborně defenzivně i ofenzivně, mají výborného gólmana. Určitě ale do série nepůjdeme s tím, že bychom ji chtěli jen odehrát. Půjdeme do toho naplno a proč bychom nemohli vyhrát?" řekl kapitán Středočechů Michal Vondrka.

"V play off už si soupeře nemůžete vybírat. Všechny zápasy budou strašně těžké a je jedno, jestli budeme hrát proti Liberci nebo Hradci. Chceme do toho jít naplno a urvat každý zápas," prohlásil Vondrka.

Poražený finalista minulé sezony Třinec narazí v play off na velkého rivala, jehož v dlouhodobé fázi třikrát porazil, po osmi letech. "Základní část se nám povedla, dostali jsme se z velkých problémů, které se během sezony vyskytly. Druhé místo je skvělý výsledek. Myšlenky už ale směřujeme k play off, jsme rádi, že to už vypukne. Vnímali jsme sílu Vítkovic během sezony, všechny vzájemné duely byly vyrovnané. Myslím si, že nynější série se ponese v podobném duchu," uvedl na klubovém webu kouč Václav Varaďa.

Přednosti Ostravanů nechtěl vyzdvihovat. "Parádně jim chytá brankář, ale další věci bych si rád nechal pod pokličkou. Nerad bych soupeřům pomáhal, aby se připravovali a dávali si pozor na věci, které bych tady vyjmenoval. Víme o kvalitách Vítkovic, nebudou hrát hokej, který bude líbivý, spíše to bude urputný boj," předpověděl Varaďa. "Očekávám skvělou sérii," dodal mistr světa z let 2000 a 2005.

Určitou výhodu pro Vítkovice by mohl představovat zápasový rytmus z posledních dnů. Ostravané odehráli čtyři utkání se Spartou, zatímco Třinečtí jen čekali, kdo na ně v boji o semifinále vyjde.

"Třinec je obrovský kolos. Se svým zabezpečením, ať už finančním, z čehož pramení zabezpečení hráčské a materiální, by měli být favoritem pořád a také by se mělo očekávat, že se budou neustále pohybovat kolem nejvyšších příček. I tady to tak bereme, že Třinec je obrovským, jasným favoritem. Rozhodovat se ale bude na ledě," podotkl trenér Jakub Petr.

Jaký bude obraz hry, nedokázal dopředu odhadnout. "Těžko říct, jak to bude vypadat. Třinec má obrovskou ofenzivní sílu. Mužstvo je poskládáno z obrovských hvězd, na každé pozici má silné hráče a dublované hráči z farmy, což dokázali v loňském play off. My nechceme uhnout z cesty, kterou jsme si nastolili," prohlásil Petr.

Statistické údaje před duely čtvrtfinále hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec (po základní části 1.) - BK Mladá Boleslav (8.). Začátky: středa 19:00 (O2 TV Sport), čtvrtek 19:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 8:3, 2:5, 4:1, 4:1 (nejproduktivnější hráči: Radan Lenc 3+4 - Lukáš Žejdl 2+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 4 zápasy - 4 výhry - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher - skóre 7:17. Nejproduktivnější hráči týmů v základní části: Marek Kvapil 47 zápasů/57 bodů (25+32) - Michal Vondrka 52/41 (17+24). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Lukáš Žejdl 5/5 (4+1). Statistiky brankářů v základní části: Roman Will průměr 2,26 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,55 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,74 a 90,43 - Gašper Krošelj 2,05, 92,02 a pětkrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,20 a 91,74. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Jan Růžička 1,17 a 95,42. Zajímavosti: - Liberec se utká s Mladou Boleslaví v play off podruhé. V roce 2016 ovládli Bílí Tygři semifinálovou sérii 4:0 na zápasy. - Liberec je ve své 17. extraligové sezoně ve čtvrtfinále pojedenácté a jen třikrát neuspěl. Vypadl v letech 2006 s Českými Budějovicemi, 2011 se Slavií a loni s Hradcem Králové. - Mladá Boleslav si zahraje čtvrtfinále v deváté sezoně v nejvyšší soutěži potřetí a přešla přes něj pouze v roce 2016, kdy vyřadila Hradec Králové. - Bílí Tygři vyhráli pět z posledních šesti vzájemných zápasů. - Liberec, který ovládl základní část se 101 body o dva před Třincem, prohrál před play off tři z posledních čtyř utkání. - Liberec čeká na první duel od pátku 8. března, kdy podlehl na ledě Sparty 2:5. - Mladá Boleslav si zajistila účast ve čtvrtfinále v neděli, kdy porazila v pátém utkání předkola play off doma Zlín 4:1 a vyhrála sérii 3:2. - Brankář Marek Schwarz a útočník Radan Lenc z Liberce jsou odchovanci Mladé Boleslavi. Schwarz v 15 letech odešel do Sparty. Dres Bruslařského klubu pak oblékl v jednom zápase v sezoně 2003/04 v první lize, pak jeho barvy hájil po návratu ze zámoří od ledna 2009 do dubna 2011. Lenc opustil Brulařský klub a zamířil do Liberce až před touto sezonou. - Z kádru Liberce působili v Bruslařském klubu i další čtyři hráči. Brankářská jednička Roman Will přišel do Mladé Boleslavi z Plzně v 15 letech a s roční přestávkou v sezoně 2011/12 při angažmá v Monctonu v QMJHL tam působil do roku 2014. Obránce Lukáš Derner hrál za Mladou Boleslav v sezonách 2001/02, 2003/04 a 2005/06 v první lize, Matěj Stříteský tam působil v extralize v letech 2014 až 2017 a útočník Jakub Valský v minulém ročníku. - Útočník Lukáš Pabiška z Mladé Boleslavi je odchovancem Liberce a do Bruslařského klubu odešel v roce 2009. Martin Procházka oblékal dres Bílých Tygrů krátce v sezoně 2016/17. - Asistent trenéra Liberce Patrik Augusta vedl jako hlavní kouč Mladou Boleslav od začátku minulé sezony a v polovině listopadu 2017 byl odvolán. Nahradil jej Vladimír Kýhos a toho po 11 měsících vystřídal současný kouč Miloslav Hořava. - Brankář Dominik Groh z Mladé Boleslavi oslaví ve středu 21. narozeniny a obránci Janu Hanzlíkovi bude ve čtvrtek 37 let. HC Oceláři Třinec (2.) - HC Vítkovice Ridera (7.). Začátky: středa 17:00 (ČT sport), čtvrtek 17:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 4:2, 3:0, 2:3, 4:3 (Ethan Werek 2+1 - Lukáš Kucsera 2+4). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 16 zápasů - 11 výher - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 2 prohry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry - skóre 55:28. Nejproduktivnější hráči týmů v základní části: Martin Růžička 42/44 (19+25) - Ondřej Roman 50/40 (14+26). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Ondřej Roman 4/4 (0+4). Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,18, 92,17 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,96 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71 - Patrik Bartošák 2,17, 93,53 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,85 a 91,81. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Patrik Bartošák 1,76 a 95,33. Zajímavosti: - V historii play off se derby Třince s Vítkovicemi bude hrát počtvrté a zatím pokaždé uspěli Oceláři. V roce 1998 v semifinále vyhráli 3:2 na zápasy, o pět let později ve čtvrtfinále zvítězili 4:2 a v roce 2011 ovládli finále 4:1 na zápasy. - Třinec hraje ve své 24. sezoně v extralize poosmnácté a uspěl osmkrát. Mezi nejlepšími osmi jsou pošesté za posledních sedm let a jen v ročníku 2015/16 vypadli v předkole. - Vítkovice hrály dosud play off včetně federální ligy dvacetkrát a devětkrát čtvrtfinále zvládly. Naposledy se jim to ale podařilo v roce 2011. - Třinec vyhrál pět z posledních šesti vzájemných zápasů. - Oceláři na konci základní části po šesti výhrách za sebou prohráli v posledním kole v Mladé Boleslavi 0:4. Naposledy hráli v pátek 8. března. - Vítkovice vyřadily v předkole Spartu 3:1 na zápasy. Postup dovršily v pátek po výhře na Spartě 5:1. V součtu se základní částí vyhrály čtyři z posledních pěti duelů. - Brankář Pavel Kantor z Třince působil ve Vítkovicích v sezoně 2015/16. Útočník Milan Mikulík je odchovancem Vítkovic, ale opustil je už v juniorském věku a vrátil se tam jen krátce v sezoně 2006/07. Vladimír Svačina oblékal dres Vítkovic v letech 2007 až 2015 a Petr Vrána 2009 až 2011. - Kouč Ocelářů a bývalý útočník Václav Varaďa hrál za Vítkovice v rozmezí let 1992 až 2010 celkem v šesti sezonách. - Obránce Josef Hrabal z Vítkovic působil v Třinci mezi lety 2009 a 2017, Jan Výtisk od roku 2005 do 2010 a útočník David Květoň od 2007 do 2014.