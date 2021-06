Do pěti rybníků u Třeště rybáři vypustili stovky malých úhořů

Třešť (Jihlavsko ) - Do pěti rybníků v Třešti na Jihlavsku a jejím okolí dnes rybáři vypustili stovky malých úhořů říčních měřících okolo deseti až 15 centimetrů. Jde o jednu z letošních lokalit, kde se o vysazení tohoto druhu ryb postaral Moravský rybářský svaz. Cílem těchto dlouhodobých aktivit rybářských svazů je zlepšení stavu populace této dravé ryby v místech jejího přirozeného výskytu.

V Třebíči dnes zástupci rybářského svazu dělili úhoře určené k vysazení nejen na Jihlavsku, ale i na Třebíčsku a na Žďársku.

Úhoře podle údajů kraje vysazují rybářské svazy do vybraných revírů na Vysočině každoročně, pro každé vysazení potřebují povolení krajského úřadu. Podle krajského webu by teď měl Moravský rybářský svaz vypustit do vybraných rybářských revírů 20.000 až 25.000 úhořů. Nejvíc kusů by se mělo dostat do největšího rybářského revíru v kraji, který je tvořený vodní nádrží Dalešice. Úhoře vysazuje také Český rybářský svaz, na Vysočině například do rybářského revíru Trnava.

Podle oficiálních odhadů se evropská populace úhořů proti stavu před sto lety snížila na jedno procento. Výskyt úhořů v Česku je závislý na umělém vysazování, protože na cestě do moře, již potřebují pro své rozmnožování, vzniklo mnoho překážek v podobě přehrad, jezů a vodních elektráren.

"Úlovky úhoře na udici u nás dlouhodobě mírně klesají. Především díky intenzivnímu vysazování je ale míra poklesu výrazně nižší, než je odhadovaný pokles počtu úhořů v Evropě, "uvedl náměstek hejtmana Lukáš Vlček v tiskové zprávě na webu kraje.

Dospělí úhoři táhnou do Sargasového moře v Atlantském oceánu, kde se vytírají a pak hynou. Z jiker se líhnou drobné průhledné larvy, které se asi po třech letech pomocí Golfského proudu dostanou k břehům Evropy a severní Afriky. V pobřežních vodách se larvy mění v malé úhoře, tzv. monté, které se loví a předává do jednotlivých států, kde se vysazuje nebo odchovává na rybích farmách. Jeden kilogram úhořího monté podle údajů kraje obsahuje přes tři tisíce jedinců.