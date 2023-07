Do Pardubic dnes přiletělo letadlo s evakuovanými turisty z Rhodu

Pardubice - Lenka Černá dnes přiletěla do Pardubic z dovolené z řeckého Rhodu. Stresovější dovolenou nezažila. Na sobě měla jen plavky a lehké letní šaty, na nohou žabky a jednu malou příruční tašku přes rameno. Víc osobních věcí nezachránila. Žena byla jednou z mnoha evakuovaných lidí, ostrov totiž zasáhly velké lesní požáry.

Fotogalerie

"Smrdím od kouře, nemám klíče od auta ani od bytu. Kufr zůstal někde na pláži," řekla ČTK žena. Na Rhodos přiletěla s přáteli v pondělí, kdy ještě bylo vše v pořádku. V sobotu odpoledne je evakuovali z hotelu. Po souši už to ale nešlo, požár se tam šířil, lidé šli kus po pláži, tam je nabraly menší lodě.

"Jeli jsme po vodě, zavazadlo jsem musela nechat na pláži. Hotel snad shořel, nevím. Jela jsem na dovolenou s Čedokem, ze začátku to byla bída, neměli jsme vůbec žádné informace, evakuace byla v režii hotelu a policie," řekla Černá.

Po vyložení evakuovaných na souši se Černá a její přátelé po vlastní ose dostali autobusem do hlavního města Rhodu. Tam už přijel autobus Čedoku, který je odvezl do hotelu, tam žena spala dvě noci na chodbě.

"Všichni byli ochotní, milí, ale byla nás opravdu velká masa lidí. Jediná jedna kamarádka z celé naší party zachránila kufr," řekla Černá. Za zájezd dala asi 20.000 korun, bude nejspíš požadovat od cestovní kanceláře nějakou refundaci.

Ilona z České Třebové potvrzuje, že hotely, které nebyly zasažené, byly plné lidí, kteří potřebovali nouzový nocleh. O vážnosti situace ani nevěděla, jeden den přišla z pláže, na chodbách byli ubytovaní lidé. Kdyby jí rodina nepsala, co se děje, nic by netušila.

"Byly to snad tisíce lidí, byly po jídelnách, po etážích, u bazénu, ve vestibulu. Čedok tam měl dva stánky, aby se o ně postaral. Byl to pětihvězdičkový hotel, nám ubytovaným poskytli tu hlavní restauraci, ostatním dali prostor všude, kde to šlo, dostali matrace, postýlky pro děti," řekla Ilona.

Hana z Holic na Pardubicku se svým manželem do soboty měla bezproblémovou dovolenou, v sobotu v noci jim přišla výstražná SMS. Evakuační autobus je odvezl do nějaké školy, kde byla připravená lehátka, matrace, jídlo. Všechno bylo organizačně zvládnuté, uvedla.

"Cestovní kanceláře s námi moc nekomunikovaly. Nedalo se jim dovolat. Domluvili jsme si odvoz zpátky do hotelu, že už je bezpečný. Večer ale padl popel, hlásili nám, ať nevycházíme. A hned na to nás shromáždili na recepci k další evakuaci. My jsme si sehnali taxi na letiště a tam poslední den přespali. Jsme zdrchaní, je to hrozný šok," řekla Hana.

Danuše Kalivodová s manželem moře ani neviděla. V Řecku strávili dva vyčerpávající dny. Hned po příletu je v noci odvezli do evakuačního místa, do jednoho z hotelů. "Dostali jsme gaučík, najíst. Pak odpoledne přišla delegátka, že náš hotel v Lindosu je v pořádku, jeli jsme tam autobusem tři hodiny. Tam nám řekli, že nás neubytují, že bude znovu evakuace," řekla žena ze Šumperka.

Další noc manželé strávili v zábavním podniku, který dočasně sloužil pro evakuované. "Pak přestala jít elektrika, tak jsme si sami zajistili odvoz na letiště, tam jsme čekali a čekali, až přišly delegátky a zajistily nám místo v letadle. Největší chyba byla, že jsme odletěli, Čedok nám to měl říct. Ale lepší je, když zákazník odstoupí sám, než by oni rušili zájezd," řekla Kalivodová.

Do Pardubic dnes přiletělo letadlo z Rhodu, na palubě bylo okolo 190 lidí, někteří byli v oblastech, kde požáry nebyly. "Nic jsme necítili, neviděli jsme kouř. Když jsem viděla fotky od místního člověka, byli jsme rádi, že odjíždíme," řekla Michaela Vitmajerová, na dovolené byla s malou dcerou.

Další turnus zájezdu od Čedoku na Rhodos dnes následně odlétal, mělo v něm být kolem 140 lidí, podle pracovnice na přepážce jich asi šest desítek k odletu nepřišlo. "My jedeme na Faliraki, to je na severovýchodě, je docela daleko od požárů. Tam je to v pohodě. Přišla nám SMS, že zájezd platí, tak jsme jim věřili," řekl Martin Sova z Brna. S přítelkyní letěl do Řecka poprvé.