Do opravené pevnosti Dobrošov se návštěvníci poprvé podívají začátkem května

Hradec Králové - Opravená předválečná pevnost Dobrošov na Náchodsku zahájí provoz pro veřejnost zřejmě o víkendu 7. a 8. května. Za stavební práce včetně projektové dokumentace či stavební dozor a nákup nábytku a audiovizuální techniky Královéhradecký kraj zaplatil téměř 100 milionů korun. Dvě třetiny částky pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). ČTK to řekl mluvčí kraje Dan Lechmann. Stavební práce na rekonstrukci pevnosti začaly v červnu 2019 a skončily loni v létě.

"Slavnostní otevření revitalizované pevnosti Dobrošov se uskuteční v úterý 3. května, to ale ještě nebude pevnost pro veřejnost přístupná. První návštěvníci by se mohli do pevnosti podívat o víkendu 7. a 8. května. Informaci o otevření pevnosti pro veřejnost ještě upřesníme," uvedl Lechmann.

Aktuální informace je možné sledovat na webu Muzea Náchodska, které provoz dobrošovské pevnosti zajišťuje. Před rekonstrukcí ji ročně navštívilo kolem 30.000 lidí.

"Rekonstrukcí prošly všechny tři nadzemní objekty i podzemní prostory tvrze Dobrošov. Vzniklo nové návštěvnické centrum, kde si lidé budou moci prohlédnout expozici věnovanou vývoji československého opevnění a událostem období mobilizace," řekl Lechmann.

Upozornil, že expozici doplní interaktivní audiovizuální technologie, které návštěvníky připraví na prohlídky samotných objektů.

Přístupné budou i jednotlivé nadzemní objekty, a to pěchotní sruby Můstek a Jeřáb a dělostřelecký srub Zelený. Mezi nimi je v podzemí 1750 metrů spojovacích chodeb a 750 metrů podzemních prostor v hloubce 20 až 39 metrů pod povrchem terénu. "Železobetonové sruby jsou nově vybavené sbírkovými předměty a exponáty," dodal Lechmann.

Celková cena projektu je podle informací hejtmanství 95,7 milionu korun, z toho stavební práce vyšly na 74 milionů, zbytek připadl na projektovou dokumentaci, stavební a technický dozor a další věci. Ceny jsou včetně DPH.

Předválečná dobrošovská pevnost je národní kulturní památkou a patří Královéhradeckému kraji. Kraj vlastní pevnost od roku 2015, kdy ji bezplatně převzal od české armády.

Pevnost Dobrošov měla spolu s dalšími 12 dělostřeleckými tvrzemi bránit hranice státu. Její stavba začala 13. září 1937 a byla naplánována na dva roky. Měla stát téměř 34 milionů československých korun. Dělníci však stihli dokončit pouze tři ze sedmi plánovaných objektů. Po mnichovských událostech výstavba skončila a tvrz zůstala nedokončená.