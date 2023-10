Do Olomouce se po 24 letech vrátí historická tramvaj z roku 1914

Olomouc - Historická tramvaj číslo 16 se ve středu po 24 letech vrátí do Olomouce z depozitáře Technického muzea v Brně, kde byla od roku 1999. Tento památkově chráněný tramvajový vůz začal vozit cestující v Olomouci v roce 1914 a jezdil na zdejších tratích až do roku 1956. Poté sloužil více než 30 let jako zahradní domek. Renovaci staré tramvaje provedli až v 90. letech minulého století. "Umístíme tramvaj číslo 16 v nové hale dopravního podniku v Jeremenkově ulici. Veřejnost bude mít možnost si ji prohlédnout už příští rok při příležitosti 125. výročí tramvajové dopravy v Olomouci," sdělila ČTK mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Anna Sýkorová.

Tramvaj s evidenčním číslem 16 vyráběli spolu s dalšími třemi vozy v roce 1914 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Byly to první tramvaje, které město objednalo přímo poté, co Olomouc v roce 1904 převzala do vlastní režie provozování tramvajové dráhy. V druhé polovině padesátých let vyřadili tramvaj a vozovou skříň bez pojezdu a elektrické výzbroje prodali za manipulační poplatek do soukromých rukou. Dopravní podnik ztratil tramvaj na 30 let ze zřetele, až ve druhé polovině 80. let tramvajoví nadšenci objevili sešlou karoserii zarostlou v zahrádkářské osadě nedaleko Olomouce.

"Původní vozovou skříň v roce 1988 daroval tehdejší majitel dopravnímu podniku. Nejprve ji umístili na odstavnou plochu autobusů do Hejčína. Po roce 1989 převezli karoserii do hangáru na letiště v Neředíně a poté renovovali tramvaj ve dvou etapách. Renovaci dokončili v roce 1999 k 100. výročí zahájení provozu tramvají v Olomouci," uvedl Miroslav Bureš, který se zabývá historií MHD v Olomouci.

V roce 1999 přesunuli historickou tramvaj do depozitáře v Brně, protože v olomoucké vozovně pro ni nebylo místo. "Po dokončení stavby odstavů Jeremenkova jsme se domluvili na přesunu tramvaje zpět do Olomouce," řekl místopředseda představenstva DPMO Pavel Zatloukal.