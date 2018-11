Benefiční utkání při příležitosti oslav 100 let hodonínského fotbalu mezi FK Hodonín a vicemistry Evropy z roku 1996 se konalo 5. května 2018 v Hodoníně. Na snímku se Vladimír Šmicer rozcvičuje před zápasem.

Praha - Vedle Klubu ligových kanonýrů a Klubu ligových brankářů zavedl fotbalový týdeník GÓL také Klub ligových šampionů, do nějž vstupují nejúspěšnější čeští fotbalisté co do počtu získaných trofejí. Udělovat bude bronzový, stříbrný a zlatý odznak. Ten nejvyšší si dosud zasloužili jen Vladimír Šmicer a Jiří Jarošík.

"Za mistrovský titul bude udělen jeden bod, s tím, že v každé zemi se počítá jen jeden titul. Bod hráč získá i za zisk evropského klubového poháru. A nezapomněli jsme ani na fotbalisty, kteří naopak zůstali věrni jednomu dresu a v něm dosáhli na deset a více titulů," vysvětlil hodnocení Jaroslav Kolář, předseda Komise pro historii a statistiku FAČR, která na založení klubu spolupracovala.

Dva body stačí na bronzový odznak, tři body či deset titulů v jednom klubu na stříbrný a čtyři body jsou nejméně potřeba k zisku zlatého odznaku.

Ke zlatu je tedy třeba vyhrát čtyři různé soutěže. To se dosud povedlo jen Šmicerovi, který vyhrál český titul se Slavií, francouzskou ligu s Lens a Pohár UEFA a Ligu mistrů s Liverpoolem, a Jarošíkovi. Ten získal tituly v Česku se Spartou, v Rusku s CSKA Moskva, v Anglii s Chelsea a ve Skotsku s Celticem Glasgow.

"Nikdy jsem nebyl vyloženě střelec a už vůbec ne brankář, ale co mi docela šlo, bylo sbírání trofejí. Tak jsem moc rád, že vznikl také právě tento klub," řekl Šmicer na dnešním vyhlášení v rámci oslav 50 let týdeníku Gól, na kterém se sešlo několik desítek významných postav československého fotbalu.

"Jsem za to ocenění rád, ale je kolem mě spoustu velkých hráčů a já mohu být rád, že mezi nimi mohu vůbec být. V ničem jiném bych spoustu těchto legend nepokořil. Někteří z nich byli i moje vzory," řekl další držitel zlatého odznaku Jarošík.

Bronzový odznak si dosud vysloužilo 43 fotbalistů. Stříbrný odznak získalo 13 hráčů, z toho tři za deset titulů v jednom klubu, což se povedlo sparťanům Jiřímu Novotnému (14 titulů), Horstu Sieglovi (11) a Michalu Horňákovi (10).

Týdeník GÓL vychází pravidelně už 50 let. V roce 1972 byl vyhlášen Klub ligových kanonýrů, který sdružuje fotbalisty se sto a více vstřelenými brankami v nejvyšších soutěžích. V roce 1996 následoval Klub ligových brankářů, do kterého vstupují brankáři, kteří udrželi čisté konto ve sto a více prvoligových zápasech.

Členové Klubu ligových šampionů: Zlatý odznak (2): Jiří Jarošík (Sparta Praha, CSKA Moskva, Chelsea, Celtic Glasgow), Vladimír Šmicer (Slavia Praha, Lens, Pohár UEFA-Liverpool, Liga mistrů-Liverpool). Stříbrný odznak (10): Milan Baroš (Lyon, Galatasaray Istanbul, Liga mistrů-Liverpool), Patrik Berger (Dortmund, Pohár UEFA-Liverpool, Sparta Praha), Petr Čech (Chelsea, Liga mistrů-Chelsea, Evropská liga-Chelsea), Jiří Hanke (Slavia Praha, Millonarios Bogotá, FC Barcelona), Tomáš Hübschman (Sparta Praha, Šachtar Doněck, Pohár UEFA-Šachtar Doněck), Jan Koller (Sparta Praha, Anderlecht, Dortmund), Vratislav Lokvenc (Sparta Praha, Salcburk, Basilej), Tomáš Necid (Slavia Praha, CSKA Moskva, Legia Varšava), Pavel Nedvěd (Sparta Praha, Juventus Turín, PVP-Lazio Řím), Libor Sionko (Sparta Praha, AK Štýrský Hradec, FC Kodaň). Stříbrný odznak za deset titulů: Jiří Novotný (Sparta Praha, 14 titulů), Horst Siegl (Sparta Praha, 11 titulů), Michal Horňák (Sparta Praha, 10 titulů). Bronzový odznak (43): Josef Bican (Rapid Vídeň, Slavia Praha), David Bičík (Slovan Bratislava, Liberec), Aleš Besta (Slavia Praha, Žilina), David Bystroň (Baník Ostrava, Levski Sofia), Pavel Fořt (Slavia Praha, Slovan Bratislava), Zdeněk Grygera (Sparta Praha, Ajax Amsterodam), Martin Hašek (Sparta Praha, Austria Vídeň), Pavel Horváth (Galatasaray Istanbul, Viktoria Plzeň), Jozef Chovanec (Sparta Praha, PSV Eindhoven), Marek Jankulovski (AC Milán, Liga mistrů-AC Milán), Michal Kadlec (Sparta Praha, Fenerbahce Istanbul), Marek Kincl (Sparta Praha, Rapid Vídeň), Jiří Kladrubský (Sparta Praha, Slovan Bratislava), Petr Kouba (Sparta Praha, La Coruňa), Radoslav Kováč (Sparta Praha, Basilej), Jan Laštůvka (Baník Ostrava, Šachtar Doněck), Radoslav Látal (Baník Ostrava, Pohár UEFA-Schalke), Lukáš Mareček (Anderlecht, Sparta Praha), Jiří Němec (Sparta Praha, Pohár UEFA-Schalke), Václav Němeček (Sparta Praha, Dalian Wanda), Jan Nezmar (Liberec, Ružomberok), Tomáš Pekhart (Slavia Praha, Hapoel Ber Ševa), Karel Poborský (Slavia Praha, Manchester United), Zbyněk Pospěch (Liberec, Petržalka), Zdeněk Pospěch (Baník Ostrava, FC Kodaň), Daniel Pudil (Liberec, Genk), Emil Rilke (Liberec, Žilina), Tomáš Rosický (Sparta Praha, Dortmund), David Rozehnal (Lille, FC Bruggy), Tomáš Sivok (Sparta Praha, Besiktas Istanbul), Miroslav Slepička (Dinamo Záhřeb, Liberec), Ondřej Šourek (Slavia Praha, Žilina), Marek Střeštík (Sparta Praha, Györ), David Střihavka (Sparta Praha, Žilina), Marek Suchý (Slavia Praha, Basilej), Jan Šimůnek (Sparta Praha, Wolfsburg), Michal Švec (Slavia Praha, Györ), Tomáš Ujfaluši (Evropská liga-Atlético Madrid, Galatasaray Istanbul), Aleš Urbánek (Sparta Praha, Petržalka), Tomáš Vaclík (Sparta Praha, Basilej), Lubomír Vlk (Vítkovice, FC Porto), Tomáš Votava (Sparta Praha, APOEL Nikósie), Tomáš Zápotočný (Sparta Praha, Besiktas Istanbul).