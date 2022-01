Do nominace pro OH v Pekingu přibyli běžec Černý a skokanka Indráčková

Praha - Do české nominace na zimní olympijské hry v Pekingu přibyli na základě přerozdělení míst Mezinárodní lyžařskou federací běžec na lyžích Ondřej Černý a skokanka Anežka Indráčková. Ta bude v 15 letech nejmladší členkou výpravy. U běžkyň naopak došlo ke zúžení týmu o dvě místa, takže sportovců zůstává 112, nejvíce v historii zimních olympiád.

Indráčková doplní v nominaci skokanek o devět let starší sestru Karolínu a sedmnáctiletou Kláru Ulrichovou, jíž dosud patřil primát benjamínka výpravy. "Olympiáda je snem každého sportovce. Ještě před pár týdny jsem držela palce ségře, aby jí nominace vyšla. Ani ve snu mne nenapadlo, že do Pekingu s ní i s Klárkou Ulrichovou poletím také. Samozřejmě, je to obrovská motivace do dalších let,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Indráčková, která v úterý ovládla mistrovství republiky.

K navýšení kvóty o jedno místo došlo také u mužské běžecké reprezentace. K pětici Michal Novák, Jan Pechoušek, Adam Fellner, Luděk Šeller a Petr Knop přibyl dvaadvacetiletý Ondřej Černý. Naopak u žen došlo ke zúžení nominace, do Pekingu se finálně vydá pětice Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Petra Hynčicová, Petra Nováková a Zuzana Holíková. Z původní nominace vypadly Barbora Antošová se Sandrou Schützovou.

"V první fázi nominace jsme využili možnosti obsadit všechna místa s tím, že o pěti závodnicích jsme byli stoprocentně rozhodnutí a zbylá dvě místa jsme stále řešili," řekl ředitel úseku běžeckých disciplín Štěpán Kaliba. "S finálním složením týmu pro Peking jsme spokojeni. Chtěli jsme o jedno místo navíc pro muže, což se povedlo. Ondra Černý má ambici uspět především ve sprintu,“ dodal.

Aktuálně je v nominaci 34 lyžařů a snowboardistů, další už s největší pravděpodobností nepřibydou. Ester Ledecká bude závodit v obou odvětvích, na předchozích OH v Pchjongčchangu získala zlato v lyžařském super-G i snowboardovém paralelním obřím slalomu. V ohrožení je účast šampionky ze Soči v snowboardcrossu Evy Samkové, jež si v prosinci zlomila oba kotníky a zotavuje se po operaci.