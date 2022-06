Do Noci kostelů, která bude 10. června, se zapojilo 1678 míst

Praha - Rekordní počet kostelů a modliteben se letos přihlásil do Noci kostelů, při níž se mnohá tato místa otevírají večer veřejnosti. Zapojilo se 1678 míst a pro návštěvníky je připraveno 6268 programů. V Praze se poprvé zapojí kaple Panny Marie na Staroměstské radnici a kaple sv. Václava ve Valdštejnském paláci, řekl dnes novinářům Michal Němeček, ředitel pastoračního střediska pražského arcibiskupství.

V kapli Staroměstské radnice se také letošní noc 10. června v 17:00 symbolicky zahájí. Tematicky se Noc kostelů připojuje k Mezinárodnímu roku skla vyhlášenému UNESCO a k osobě Jana Ámose Komenského, jehož život a dílo se připomíná poslední tři roky díky kulatým výročím jeho narození a úmrtí. Pořadatelé letošního ročníku Noci kostelů také počítají s účastí ukrajinských věřících, mohla by podle nich být příležitostí i pro ty, kdo se z různých důvodů zatím do českých chrámů obávali přijít.

"Letošní Noc kostelů je rekordní, jak co se týká pražské arcidiecéze, tak celé republiky. Otevře se 153 kostelů, kaplí a modliteben v Praze, 282 ve Středočeském kraji. V rámci pražské arcidiecéze je to 382 kostelů," řekl Němeček.

Do Noci kostelů se zapojují chrámy zasvěcené nejen katolické víře. Farář sboru Českobratrské církve evangelické na Vinohradech Zdeněk Šorm dnes uvedl, že osobnost Jana Ámose Komenského konvenuje s Nocí kostelů jeho otevřeností, přesahem víry a snahou o smíření veškerého lidstva. Důležité podle něj není jen ukazovat kostely, ale ukazovat také to, co se v nich děje. V jeho kostele na Korunní třídě je na Noc kostelů připraven program ukrajinské poezie, kterou přednesou studentky z Charkova.

Základním bodem programu Noci kostelů je otevření míst, která běžně slouží bohoslužbám a modlitbě s možností blíže se s daným prostorem a životem v něm seznámit. Jednotliví organizátoři pak nabízejí koncerty klasické, varhanní nebo i gospelové či folkové hudby. Letos zazní i zpěvy z Ukrajiny a Sýrie. Připraveny jsou výstavy, možnost rozhovoru s duchovními, tiché spočinutí v sakrálním prostoru či modlitba za zemřelé.

Také kvůli zvýšeným nákladům na výrobu papíru pořadatelé upustili od tištěné brožury s programem a sázejí na mobilní aplikaci Noc kostelů, která najde konkrétní kostel včetně programu nebo připraví trasu podle zadání.