Liberec - Krajská nemocnice v Liberci přijala za posledních 24 hodin osm lidí s otravou krve. Tito pacienti podstoupili v minulých dnech operační zákroky v soukromé nemocnici ve Frýdlantu. ČTK to dnes řekl mluvčí krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář. Co otravu způsobilo, se zatím neví, uvedl.

"Museli jsme kvůli tomu vyhlásit částečně krizový režim na ARO, povolat personál, odložit plánované operace napříč nemocnicí a staráme se o tyto pacienty," řekl Řičář.

Frýdlantská nemocnice uzavřela operační sál. Co otravu způsobilo, zjišťuje. "Vysvětlení zhoršení stavu pacientů by měly přinést testy, na jejichž výsledky všichni čekáme," uvedla mluvčí Nemocnice Frýdlant Dita Fuchsová. Před všemi operacemi podle ní prošly přístroje i podávané látky standardními testy. "Po kontrole odbornou firmou již víme, že přístroje byly zcela v pořádku," řekla mluvčí. Operační sál zůstane podle ní uzavřený do doby, než budou znát příčinu. "Nic podobného se v Nemocnici Frýdlant dosud nestalo," dodala Fuchsová.

Nemocnice Frýdlant patří od roku 2013 do skupiny EUC (dříve Euroclinicum) a dlouhodobě se potýká s nedostatkem lékařů. V roce 2015 kvůli tomu uzavřela lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče. Od dubna 2016 přestala v nemocnici fungovat akutní interní ambulance a od letošního července nezajišťuje ani pohotovostní službu. Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80, z toho 35 je akutních a 45 následné péče. Liberecký kraj chce nejpozději do konce června 2019 Nemocnici Frýdlant převzít, a zajistit tak zdravotní péči pro zhruba 25.000 obyvatel Frýdlantského výběžku.