Do nemocnic v Praze a Brně přišel lék od Regeneronu, rozdělí ho dál

Praha - Do fakultních nemocnic v Praze a Brně dorazily dnes dopoledne první léky na covid-19 od firmy Regeneron. Ve třech dodávkách v březnu, dubnu a květnu má přijít 12.000 dávek, rozdělí se do dalších nemocnic. Novináře o tom dnes informovala pražská Fakultní nemocnice v Motole, která bude koordinovat rozdělování léku do nemocnic v Čechách. FN Brno takto bude fungovat pro Moravu. Lék se bude podávat ohroženým skupinám pacientů, které má chránit před hospitalizací.

Léčivý přípravek se jménem casirivimab-imedivimab, známý také jako REGN-CoV2, vyrábí firmy Regeneron a Roche. Jde o směs protilátek. "Hlavním smyslem je ochránit nejrizikovější pacienty před těžkým průběhem nemoci covid-19 a tím zmírnit současný enormní tlak na přetížené nemocnice," řekl k tomu ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Jedna infuze léku stojí zhruba 60.000 korun, je hrazený z veřejného zdravotního pojištění na základě povolení ministerstva zdravotnictví a vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), protože zatím není v EU registrovaný. V ČR je už 3000 dávek podobného léku bamlanivimab se stejným účinkem, který nemocnicím rozděluje Thomayerova nemocnice v Praze. Lékaři apelovali na to, aby se pacienti a praktičtí lékaři nemocnicím ozývali, protože zatím nebyl ani tento lék vypotřebován.

Přípravek je určen pro pacienty, kteří jsou více ohroženi vážným průběhem nemoci i rizikem úmrtí. Jsou to například lidé s rakovinou, autoimunitními nebo vážnými plicními nemocemi, cukrovkou prvního typu, morbidně obézní nebo po transplantacích. Dnes v Motole dostal první dávku pacient po transplantaci srdce a plic.

Rizikoví pacienti by měli co nejdříve po pozitivním testu na covid-19 kontaktovat svého praktického lékaře, ten se ozve na jedno z infuzních míst v nemocnicích. Přípravek je má ochránit před tím, aby potřebovali péči v nemocnici. "Je to takový hezký příklad toho, jak bychom měli plošná opatření směřovat na ta cílená," dodal Ludvík. Zatím je podání léku omezeno indikací, počtem dostupných dávek i tím, že není oficiálně schválený. Do budoucna by ale podle Ludvíka mohl bránit většině hospitalizací.

Podle náměstkyně ředitele FN Motol pro vědu a výzkum, imunoložky Anny Šedivé musí být lék podaný do sedmi až deseti dní po nákaze. Monoklonární protilátky, které přípravek obsahuje, zabrání vstupu viru do buněk. Účinný by měl být proti více mutacím. "S ohledem na indikační kritéria a poměrně krátké časového okno, během kterého má být podán, je primárně určen do přednemocniční péče," řekl přednosta Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol Tomáš Vymazal.

Praktická lékařka Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů uvedla, že lékaři tuto možnost vítají. "Apelujeme na to, aby nás pacienti kontaktovali včas," dodala. Od testu pacient nesmí být dále než tři dny a jeho příznaky nesmí trvat déle než sedm dní. FN v Motole o této možnosti pro rizikové pacienty informuje všechny, kteří v ní podstoupí antigenní nebo PCR test na covid, pomocí letáku.

Kraje si do svých nemocnic objednaly z Motola 2000 dávek, nejvíc Jihočeský (234) a Plzeňský (155). Podle Ludvíka byly dávky rozpočítané mezi všechny kraje, ale některé o maximálně možnou neměly zájem. Například Ústecký či Středočeský kraj objednaly jen nízké desítky.