Do Německa se s pomocí vlády vrátila žena, jež se připojila k IS

Berlín - Do Německa se v sobotu vrátila se svými třemi dětmi třicetiletá žena, která v minulosti vycestovala do Sýrie, kde se připojila k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Informovala o tom dnes agentura DPA. Podle ní je žena první dospělou osobou, která se do Německa s pomocí berlínské vlády vrátila z oblastí, před časem ovládaných IS. Dosud Německo pomáhalo v návratu jen dětem.

Laura H. z Hesenska a její tři děti přiletěly v sobotu večer na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Na cestu do vlasti vyrazila 30letá Němka ze severoiráckého města Irbíl, kam se před tím dostala ze severu Sýrie. Podle agentury DPA tam pobývala v zajateckém táboře. Bližší údaje k ženině totožnosti úřady nesdělily.

Podle časopisu Spiegel Němka na Blízký východ odcestovala v roce 2016 se svým manželem, Američanem somálského původu, a tehdy dvěma dětmi. Její muž v bojích v Sýrii zahynul.

Generální státní zastupitelství v Karlsruhe, které se zabývá závažnými trestnými činy včetně terorismu, sdělilo, že žena čelí obvinění z členství v teroristické organizaci a také z porušení povinností při péči o dítě. Zatykač na ní ale vydán nebyl.

Západní státy se dlouho zdráhaly přijímat zpět své občany, kteří se na Blízkém východě připojili k teroristickým organizacím. Na počátku listopadu Turecko oznámilo, že začne zahraniční bojovníky deportovat. Do Německa do konce minulého týdne přiletělo po vyhoštění z Turecka deset lidí. Už v srpnu ale do Německa ze Sýrie dorazily tři sirotci a jedno těžce nemocné dítě, jejichž rodiče odešli z Německa, aby se připojili k IS.

Podle statistik německých úřadů se nyní na Blízkém východě nachází asi 80 německých občanů, kteří tam v minulých letech bojovali v řadách IS.