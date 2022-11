Do Německa loni přišlo nelegálně 57.637 migrantů, letos už přes 71.000

Berlín - Do Německa v roce 2021 přišlo nelegálně 57.637 migrantů, což bylo meziročně o 63 procent více. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy spolkové policie. Nárůst případů nelegálního vstupu do země pokračuje, do konce letošního října takto přišlo do Německa 71.011 lidí, zatímco za stejné období v loňském roce to bylo 45.264 migrantů.

"V roce 2021 jsme zaznamenali změnu cestovního chování a zároveň nárůst nelegální migrace na všech hraničních úsecích," uvedla spolková policie. "Celkově bylo zaznamenáno 57.637 neoprávněných vstupů do Německa. To představuje meziroční nárůst o 63 procent a nejvyšší hodnotu od roku 2017," dodala policie.

Bez potřebných dokladů přicházeli do Německa migranti nejčastěji přes hranice s Polskem (14.679 případů), s Rakouskem (12.596 případů) a letecky (11.583 případů). Přes Česko do Německa loni nelegálně přicestovalo 4224 lidí.

Podobnou podrobnou bilanci podle hranic zatím německá policie pro letošní rok nezveřejnila, mluvčí spolkového ministerstva vnitra Maximilian Kall ale na konci října řekl, že denně je zachyceno 400 nelegálních vstupů do Německa. Zmíněný denní počet 400 případů nelegálního vstupu do Německa se podle Kalla týká zejména hranic s Rakouskem a Českem. Migranti totiž na takzvané balkánské trase začali obcházet Rakousko přes Českou republiku. I kvůli tomu německá policie zintenzivnila namátkové kontroly na pomezí s Českem a prodloužila stacionární kontroly na hranicích s Rakouskem.

Dostupná bilance pro letošní rok ukazuje, že proud migrantů bez dokladů do Německa neustává, naopak výrazně sílí. V srpna a v září nelegálně přišlo do země dvakrát více lidí než před rokem, v říjnu se pak nárůst výrazně zpomalil. V roce 2021 tehdy bez dokladů zachytila policie 10.270 migrantů, letos jich bylo 13.364.

Česká republika kvůli migrační krizi koncem září dočasně obnovila stálé kontroly na česko-slovenské hranici. Hranice se Slovenskem kvůli migrantům kontroluje i Rakousko, které zároveň provádí kontroly i na maďarské a slovinské hranici. Český krok Německo ocenilo. České kontroly spolkové ministerstvo vnitra na tiskových konferencích označuje jako přínosné a fungující.