Do některých škol v ČR chodí tisíc dětí, do jiných míň než deset

Praha - Velikosti škol v Česku jsou velmi rozdílné. Zatímco do těch největších může chodit i víc než tisíc dětí, nejmenší navštěvuje jen několik jednotlivců. Nejvíce žáků, a to 1918, bylo loni ve střední škole v Charbulově ulici v Brně. Naopak jen jediné dítě chodilo do církevní mateřské školy pro mentálně postižené v Praze 4. Větší školy někdy vznikly sloučením původních menších škol a nabízí výuku v několika budovách. Vyplývá to z údajů ministerstva školství.

V Česku bylo loni podle statistik ministerstva 5287 mateřských, 4172 základních a 1290 středních škol, do kterých chodilo dohromady kolem 1,7 milionu dětí a mladých lidí. Tři mateřské školy, devět základních škol a 19 středních škol evidovalo po tisíci či více dětech. Naopak deset či méně dětí registrovalo 58 školek a 52 základních a 50 středních škol.

Mezi základními školami patří k největším Základní škola Juventa ve středočeských Milovicích nebo Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích. Juventa má kapacitu až pro 1500 dětí, loni ji podle statistik ministerstva navštěvovalo 959 školáků. Do školy v Boskovicích chodilo v minulém roce 1359 žáků. Na rozdíl od Juventy, která funguje na jednom místě, má ale zařízení v Boskovicích tři odloučená pracoviště. Naopak nejméně, a to tři žáky, evidovala veřejná Základní škola v obci Rovná na Sokolovsku.

Nejvíc žáků bylo v minulém školním roce ve Střední škole Brno. V denní formě studia školu se sedmi pracovišti navštěvovalo 1849 studentů, dalších 69 jich studovalo dálkově. Naproti tomu soukromé Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební v Zádveřicích-Rakové na Zlínsku mělo dva žáky.

K největším mateřským školám v ČR patří Mozaika v Jihlavě, která sdružuje 17 odloučených pracovišť. Podle informací na webu má zařízení 17 tříd, do kterých chodí 1356 dětí. Ve školce pracuje 114 učitelek, sedm asistentů pedagoga a 90 nepedagogických pracovníků.

Naopak do speciální církevní mateřské školy v pražské Michli, která funguje při základní škole pro děti mentálně postižené, s kombinovanými vadami a s autismem, chodilo loni jedno čtyřleté dítě. Školka má kapacitu pro dětí osm, ale podle zástupkyně ředitele Květy Pekařové jich bývá méně. "Letos ve školce nikdo není, protože nejmladší děti u nás jsou teď pětileté a ty chodí všechny do přípravného stupně v základní škole," řekla.

Podle Magdalény Šustové z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského vznikla řada současných škol v Česku sloučením několika starších menších zařízení. V případě základních škol se tak v minulosti často slučovaly původní farní školy, řekla. Není tak ani snadné určit stáří škol, dodala. Například budova farní školy u kostela sv. Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze, která dnes patří k nejstarším fungujícím školním budovám v ČR, je od roku 1998 součástí nově vzniklé Základní školy Vodičkova v Praze. Založení farní školy v Jindřišské ulici se datuje kolem roku 1358.