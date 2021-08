Do neděle se bude znovu oteplovat, víc pršet bude příští týden

Praha - Po úterním ochlazení teploty do konce týdne postupně porostou až ke 30 stupňům Celsia. Do poloviny září se pak bude zvolna ochlazovat. Více srážek meteorologové očekávají v příštím a druhém zářijovém týdnu. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V úterý přes den teploty vystoupají podle předpovědi maximálně k 21 stupňům Celsia, na západě jen k 15 stupňům. V dalších dnech se má postupně oteplovat, na tropické třicítky se teploty mají vyšplhat v neděli. Meteorologové do konce týdne očekávají ojedinělé přeháňky.

Týdenní průměr nejvyšších denních teplot ČHMÚ předpokládá v příštím a prvním zářijovém týdnu kolem 22 stupňů Celsia, ve druhém týdnu v září kolem 20 stupňů. "Teplotně očekáváme první dva týdny předpovědi slabě podprůměrné, třetí a čtvrtý týden předpovědi průměrné," uvedl.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 16. srpnem a 12. zářím je 16,9 stupně Celsia. Nejtepleji bylo podle záznamů vedených od roku 1941 v roce 1944, kdy průměr činil 19,3 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 13,3 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1978.

Množství srážek bude podle výhledu v tomto a prvním zářijovém týdnu průměrné, v příštím a druhém zářijovém týdnu průměrné až nadprůměrné. Průměrný úhrn srážek pro nadcházející čtyři týdny je 64 milimetrů. Dosud nejméně srážek spadlo v tomto období v roce 1953, a to 15 litrů na metr čtvereční. Nejvíce napršelo v roce 1995 s úhrnem 118 milimetrů.

Měsíční výhled je založen na numerických předpovědních modelech a vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro daná období.