Praha - Do Národního muzea dnes budou převezeny vzácné dokumenty související se vznikem Československa. K nejvýznamnějším patří mnichovská dohoda, od jejíhož podpisu uplynulo letos 80 let. Originální dokumenty budou součástí výstavy, která od neděle částečně otevře historickou budovu muzea po rekonstrukci pro veřejnost. Dnes se do muzea přijdou podívat novináři.

Soubor dokumentů, které sehrály klíčovou roli v dějinách Československa a osudech jeho obyvatel, bude poprvé v historii v České republice vystaven právě u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Vedle mnichovské dohody to bude vídeňská arbitráž, která na ni navázala a přinutila Československo odstoupit další území Maďarsku. Vystavena bude i deklarace, která definitivně ukončila existenci první Československé republiky a kterou donutil Adolf Hitler po nátlaku podepsat prezidenta Emila Háchu 15. března 1939.

Chybět nebude ani originál Pittsburské dohody, jejímž prostřednictvím bylo v roce 1918 schváleno spojení Čechů a Slováků v jednom státě, a československé ratifikace mírových smluv z Versailles, Saint Germain a Trianonu, jež ukončily první světovou válku.

Tyto osudové dokumenty spatří návštěvníci poprvé pohromadě na Česko-slovenské a Slovensko-české výstavě. Premiéru měla na Slovensku a v Praze zahájí částečný provoz Národního muzea. Vstupné bude až do konce roku 2018 zdarma. Národní muzeum si letos připomíná i 200 let od svého založení a svou hlavní budovu rekonstruovalo několik let.