Do muzea v Kunovicích vyrazil z Prahy konvoj s nadzvukovou stíhačkou MiG-23

Praha - Krátce po poledni vyjel konvoj s nadzvukovou stíhačkou MiG-23MF z pražských Malešic do leteckého Muzea v Kunovicích. Demontáž a naložení letounu v areálu LOM Praha trvalo přes dvě hodiny, následně se transport vydal na dálnici D1, po které bude pokračovat na Moravu. Cesta do muzea by mu měla zabrat asi čtyři a půl hodiny. Stroj bude v kunovickém muzeu prvním exponátem tzv. třetí generace stíhacích letounů, řekl ředitel muzea Martin Hrabec.

Převoz letounu je součástí dohody o výpůjčce stroje ze státního podniku LOM Praha do muzea v Kunovicích. "Tímto počinem opět posilujeme spolupráci s kunovickým leteckým muzeem a já jsem za to velice rád. Nejenže tím zachraňujeme další legendární stroj československého vojenského letectva, ale nepochybně tím potěšíme mnohé letecké nadšence vojenské letecké historie," uvedl ředitel LOM Praha Jiří Protiva.

Před samotnou nakládkou letadla jeřábem sundali mechanici ze stroje křídla. Trup letounu ovšem poveze transport, který zajišťuje společnost Universal Transport Praha, vcelku. Poté přepravní vozidlo se stíhačkou vyrazilo přes Jižní spojku, Spořilov a ulici 5. května na dálnici D1. Tu by měl konvoj opustit na exitu 210 u Holubic na Vyškovsku. Odtud pak přes Slavkov u Brna a Chřiby zamíří do Kunovic.

Stroj MiG-23MF s trupovým číslem 7184 bude prvním letounem v kunovickém muzeu, který patří do tzv. třetí generace stíhacích letounů. Zároveň bude také prvním s měnitelnou geometrií křídla. Podle Hrabala patřil stroj k důležitým článkům ve výzbroji někdejšího československého letectva. Zároveň by měl reprezentovat žateckou leteckou základnu, kde letoun byl u 11. stíhacího leteckého pluku. Stíhačka byla posledním MiG-23 verze MF dodaným do Československa, ze SSSR přilétl v prosinci 1979. Byl využíván na letištích v Bechyni, Českých Budějovicích a v Žatci v rámci 1. a 11. leteckého pluku, které patřily k jednotkám protivzdušné obrany státu. Po vyřazení letounu v létě 1994 byl od roku 1996 v majetku LOM Praha. Letadlo absolvovalo celkem 1375 přistání a nalétalo 927,5 hodiny.

Stíhací letoun MiG-23 vznikl na přelomu 60. a 70. let jako nástupce známějšího MiG-21. Oba typy se ovšem vyráběly souběžně a v českém letectvu nakonec byly letouny MiG-21 vyřazeny později. Důvodem byla podle LOM Praha náročná údržba a nižší spolehlivost strojů MiG-23, jejichž poslední stroje byly v ČR vyřazeny v roce 1998.