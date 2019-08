Do MOL Cupu zasáhne v týdnu 11 prvoligistů

Praha - V tomto týdnu je na programu většina zápasů 2. kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu, do kterého už v této fázi zasáhne 11 prvoligových týmů. V úterý se na hřištích soupeřů z nižších soutěží představí Olomouc se Slováckem a ve středu pak k venkovnímu utkání nastoupí dalších devět ligových celků. Pět týmů, které si v minulé sezoně zajistily účast v kvalifikaci evropských pohárů - Slavia, Plzeň, Sparta, Jablonec a Mladá Boleslav - do poháru vstoupí až ve 3. kole.

Olomouc v páteční ligové předehrávce porazila doma Teplice 2:0 a v tabulce je devátá. V poháru Sigmu v úterý čekají třetiligové Rosice. "Víme, že pohárové zápasy nejsou jednoduché, protože pro menší kluby jsou taková utkání svátkem. Chceme se vyvarovat podcenění, a proto pojedeme k zápasu v nejsilnějším možném složení," uvedl pro klubový web olomoucký trenér Radoslav Látal.

Třetiligový soupeř vyzve v úterý i Slovácko, které se představí ve Vrchovině. Tým z Uherského Hradiště se pokusí částečně napravit ligovou porážku 0:3 v Ostravě.

Také většinu z devíti týmů nejvyšší soutěže, které vstoupí do poháru ve středu, čekají soupeři z třetí ligy. Příbram pojede do Chlumce nad Cidlinou, Teplice hrají v Písku, ligový nováček České Budějovice se představí v Ústí nad Orlicí. Bohemians 1905 zamíří do Záp, Zlín nastoupí v Uničově a Karviná má před sebou lokální derby s Frýdkem-Místkem.

Divizního soupeře mají Liberec s Ostravou. Liberecký Slovan se představí v Mariánských Lázních a Baník bude hrát na stadionu Lanžhotu. "Musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Víme, jaké tyhle pohárové zápasy jsou. Lanžhot je v úvodu sezony v laufu, daří se jim a doma na nás půjdou neskutečně nahecovaní. Nesmíme to podcenit," uvedl ostravský obránce Jiří Fleišman.

Na papírově nejsnazšího soupeře narazí Opava, která zamíří do Olešnice u Bouzova, působící v olomoucké I.A třídě. Čtyři zápasy 2. kola jsou na programu v dalších dvou týdnech.

Program 2. kola:

Úterý 27. srpna:

17:00 Rosice - Sigma Olomouc, Dolní Benešov - Prostějov, Valašské Meziříčí - Třinec, Vrchovina - Slovácko.

Středa 28. září:

17:00 Táborsko - Varnsdorf, Motorlet - Vyšehrad, Přepeře - Chrudim, Mariánské Lázně - Liberec, Velvary - Žižkov, Chlumec nad Cidlinou - Příbram, Vltavín - Vlašim, Ústí nad Orlicí - České Budějovice, Písek - Teplice, Zápy - Bohemians 1905, Domažlice - Ústí nad Labem, Králův Dvůr - Dukla Praha, Lanžhot - Baník Ostrava, Petřkovice - Zbrojovka Brno, Frýdek-Místek - Karviná, Uničov - Zlín, Olešnice u Bouzova - Opava, Ždírec nad Doubravou - Líšeň,

17:30 Štěchovice - Sokolov.

Úterý 3. září:

17:00 Benešov - Pardubice.

Středa 4. září:

17:00 Admira Praha - Hradec Králové,

17:30 Hostouň - Jihlava.

Úterý 10. září:

16:30 Hlučín - Vítkovice.