Praha - Do obnovy krajiny tak, aby zadržovala více vody, šlo v posledních čtyřech letech 2,6 miliardy korun. Mokřady, tůně, rašeliniště či meandrující potoky mají zásadní význam pro mikroklima i v době sucha. Zjistili to pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří v těchto dnech vyráží do terénu a kontrolují již podpořené projekty. Informovali o tom dnes v tiskové zprávě.

"Od roku 2014 bylo schváleno pro posilování přirozených funkcí krajiny 264 rozsáhlejších projektů za více než 2,6 miliardy korun a 1500 drobnějších akcí za sto milionů," uvedla mluvčí agentury Karolína Šůlová. Peníze putovaly na obnovu mokřadů, tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek a také remízků, které způsobují, že voda z krajiny odteče pomaleji. Podle ředitele agentury Františka Pelce nejsou obnovy mokřadů jen "rozmar chránit žáby", jak se někdy lidé domnívají. "Udržení těchto míst, která jsou schopna zadržet vodu, může mít zásadní význam pro mikroklima a zdravý vodní režim celé krajiny. Pestrá krajina je odolnější vůči extrémním výkyvům počasí," řekl.

Že tyto prvky v krajině fungují, ukázaly současné kontroly podpořených projektů. Při jedné z nich se pracovníci agentury vypravili do přírodní rezervace Černá louka v Krušných horách. "Při návštěvě jsme zjistili, že ve většině vytvořených tůní je i v tomto počasí dostatek vody. Jak je to důležité pro přírodu, dokazuje i fakt, že během krátké návštěvy jsme tu zastihli několik vzácnějších druhů živočichů - například bekasinu otavní, jeřába popelavého, mnoho ještěrek živorodých a několik druhů vážek," uvedl ředitel regionální pobočky agentury Petr Kříž. Vodní režim na Černé louce funguje několik let, revitalizován byl v letech 2009 a 2010.

Agentura podpořila vedle malých projektů i několik rozsáhlých. Mezi ně patří péče o Máchovo jezero, které je využívané i k rekreaci. Ochránci zde vylepšili výpustní zařízení a zajistili stav povodí Robečského potoka a národní přírodní rezervace Swamp. Díky tomu se zlepšila kvalita vody v jezeře. "Podařilo se nám spojit ochranu přírody s funkcí rekreační a vodohospodářskou. Mácháč zadržuje i v těchto letních dnech přes šest milionů kubíků vody," uvedl Pelc. Množství vody přirovnal k objemu 2000 bazénů o délce 50 metrů. Bez opravy hráze by jezero nemohlo dál fungovat a muselo by být dlouhodobě vypuštěné.

Agentura ochrany přírody a krajiny je organizační složkou státu a stará se o chráněná území s výjimkou národních parků. Peníze do obnovy krajiny z velké části čerpá z evropského Operačního programu Životní prostředí. Část peněz jde také z národních programů pro krajinu.