Do Mnichova Hradiště se sjede až 80 aut Liaz, připomenou výročí bývalého závodu

Mnichovo Hradiště (Mladoboleslavsko) - Do Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku se poslední květnový víkend sjede téměř osm desítek nákladních aut značky Liaz. Město si připomene 70 let od zahájení výroby nákladních aut Liaz v samostatném mnichovohradišťském závodě a 20 let od posledního smontovaného auta. Na 27. května připravuje pestrý doprovodný program, lidé budou moci navštívit například areál bývalého výrobního závodu, chystají se i divadelní představení. Radnice počítá s účastí několika tisíc lidí, řekl ČTK za město Martin Weiss.

Podle Weisse bude mezi nákladními auty několik funkčních vzorků vyrobených v omezené sérii a také nejstarší a nejmladší model vyrobený v Mnichově Hradišti. "Ten poslední, který se účastnil závodu Rally Dakar, je z roku z roku 2003, k vidění budou i další dakarské speciály," řekl Weiss. Podle Patrika Militkého, který setkání majitelů nákladních aut organizuje, přijedou z různých míst Česka a Slovenska. "Momentálně je nahlášeno skoro 80 aut, víme o 15 autech od Českých Budějovic, taky ze Zlínska a ze Šumperska se chystá větší skupina. Je to kus československé historie a Liaz už na silnicích skoro nepotkáte," řekl Militký.

Účastníci s nákladními auty do města dorazí v pátek. V sobotu budou moci lidé navštívit několik stanovišť, kde budou auta vystavená, hlavní program má být na Masarykově náměstí. "Historie Liazu je spojena s celým městem, takže program chystáme například i na nádraží, kde se na vagony nakládaly podvozky nebo celá auta," řekl Weiss. Připravované hrané scénky inspirované historií Liazu podle něj mají lidem co nejvíce a humorně přiblížit práci v závodě. Lidé budou moci zavítat i do areálu bývalého závodu v části Haškov, který dnes vlastní společnost Finapra. "Prohlídku budou zajišťovat historické autobusy, které zájemce areálem svezou po předem připravené trase. Pasažéři uvidí staré i nové haly včetně historického objektu někdejší textilní továrny, která v zadní části areálu stála ještě před Liazem, od roku 1875," doplnil Weiss.

Část programu připravuje město i mezi ulicemi Na Výsluní a Polní v lokalitě takzvaných litých domků vybudovaných v 70. letech, kde bydleli zaměstnanci závodu. Zastavení se chystá i v kině, kde poběží ve smyčce film o historii závodu. Účast na besedě podle Weisse přislíbili i někteří jezdci závodu Rally Dakar.

Radnice na akci v rozpočtu vyčlenila částku 200.000 korun, celkové náklady však překročí milion korun. Podle Weisse se je zřejmě podaří pokrýt z příspěvků od dárců a sponzorů. Parkovací kapacity chce město posílit na pěti záchytných parkovištích. Lidé si budou moci zakoupit i upomínkové předměty. Například semilská společnost Seva, která vyrábí stavebnice a skládací modely aut Liaz, připravuje pro akci limitovanou sérii dakarského modelu s polepy v barvách akce, které připomenou mnichovohradišťský závod.

Samostatný podnik Liaz v Mnichově Hradišti vznikl v roce 1953. V nejproduktivnějších letech zaměstnával kolem 2500 lidí a denně vyrobil zhruba 45 nákladních aut. Od devadesátých let se společnost kvůli ztrátě východních trhů a nástupu konkurence ze západu potýkala s problémy. V roce 2001 byl na podnik vyhlášen konkurz a opakované dražby, nepomohly ani změny majitelů a firma skončila. V roce 2004 koupila areál společnost Stavmek, vyráběla stavební stroje a jejich součásti. V roce 2013 firma zkrachovala.